محافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري يناقشان آليات تحقيق التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها، اليوم الاثنين، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له .





وجاء اللقاء فى إطار حرص الجانبين على تحقيق التعاون بمجالات التنمية الاقتصادية وإحداث طفرة بالقطاعات المرتبطة بها..





هذا وقد استعرضت الدكتورة منال عوض محاور أحدث مشروع تقوم المحافظة بتنفيذها بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهو إنشاء مجزر ومحجر بيطرى خارج الكتلة السكنية على مساحة ١٢ فدان بشطا بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، إذ يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته ١٦٠ مليون جنيه إلى خدمة وتنمية المنتج المحلى والحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم حمراء صحية وآمنة ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.





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وناقشت محافظ دمياط و رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لاستكمال المسيرة التنموية على أرض المحافظة، من خلال إمكانية تمويل مشروعات الشباب و كذا منح تمويلات للصناع بمدينة دمياط للأثاث والصيادين بمدينة عزبة البرج ، كما ناقشا أيضًا إمكانية تمويل أعمال التطوير التى تعتزم المحافظة تنفيذها بالمزرعة السمكية فضلا عن دراسة إنشاء مصنع لأعلاف الأسماك نظرًا لما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الثروة السمكية بالمحافظة .





وفى ختام اللقاء ، تسلمت المحافظ من علاء فاروق درعًا تذكاريًا، حيث أعرب عن سعادته البالغة بتلك الزيارة مؤكدًا تطلعه إلى المزيد من التعاون فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية وذلك فى ضوء السياسات التى يتبناها البنك الزراعي المصري.



