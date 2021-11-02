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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عدوى شديدة .. تجنب أسباب السعال الديكي عند الأطفال

السعال الديكي عند
السعال الديكي عند الاطفال

السعال الديكي، هو عدوى شديدة في الجهاز التنفسي العلوي تسببها بكتيريا بورديتيلا السعال الديكي ،ينتشر من شخص مصاب للآخرين عن طريق القطرات المحمولة جواً، بشكل عام ، يمكن أن يصاب الأشخاص عبر الأعمار بالسعال الديكي ، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار  .

 

غالبًا ما يبدأ المرض بأعراض شبيهة بالبرد ، والتي تتطور تدريجيًا وتسبب نوبات سعال حادة ، مما يجعل التنفس صعبًا، ومن ثم ، فإن اكتشاف وعلاج السعال الديكي عند الأطفال في الوقت المناسب ضروريان لتجنب المضاعفات الخطيرة التطعيم هو أفضل وسيلة للأشخاص من جميع الأعمار للحصول على الحماية ضد السعال الديكي .

 

كشف موقع هيلثي عن أسباب السعال الديكي عند الأطفال.

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أسباب الشاهوق السعال الديكي عند الأطفال


الشاهوق هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا بورديتيلا السعال الديكي يحدث فقط في البشر وينتقل من شخص مصاب إلى آخرين من خلال :

السعال والعطس (قطرات محمولة في الهواء) دون تغطية الفم والأنف
 

تقاسم مساحات التنفس المشتركة لفترة طويلة
 

الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين لم يحصلوا على لقاح السعال الديكي هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى 

تشخيص مرض الشاهوق عند الأطفال

 

يعتمد تشخيص السعال الديكي على أعراض الطفل والفحص البدني، إذا اشتبه الطبيب في الإصابة بالسعال الديكي ، فمن المرجح أن يطلب الاختبارات التالية.


الزرع: يأخذ الطبيب مسحة من المنطقة الواقعة بين أنف الطفل وحلقه أو يجمع الإفرازات من الأنف والحلق (المخاط) للزرع، ستتحقق المزرعة من المسحة بحثًا عن وجود بكتيريا بورديتيلا السعال الديكي.


تحاليل الدم: بعد أخذ الزرع ، قد يأخذ الطبيب عينة دم الطفل أيضًا. إنه اختبار عام يتم إجراؤه للتحقق من عدد خلايا الدم البيضاء (WBC). ترتفع كرات الدم البيضاء عندما يحارب الجسم العدوى أو الالتهاب.


تصوير الصدر بالأشعة السينية: إنه اختبار احترازي قد يأمر به الطبيب للتحقق من احتباس السوائل أو الالتهاب في الرئتين. إذا كان الطفل يعاني من سوائل في الرئتين ، فهذا يشير إلى الالتهاب الرئوي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم السعال الديكي .

 

بمجرد ظهور النتائج وتأكيد النتائج الموحية ، يبدأ العلاج حسب رؤية الطبيب .

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