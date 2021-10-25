أعشاب تحارب السعال من مطبخك جربيها بنفسك

السعال المستمر يمكن أن يكون مزعجًا. يعتمد أفضل علاج للسعال على السبب الكامن وراءه. هناك العديد من الأسباب المحتملة للسعال ، بما في ذلك الحساسية والالتهابات والارتجاع الحمضي.

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية لتخفيف السعال ويجب إدراك أن بعض الأعشاب والمكملات يمكن أن تتداخل مع الأدوية، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.إليك أفضل 6 علاجات وفقا لموقع هيلث جربيها بنفسك

1. شاي بالعسل

وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال الليلي عند الأطفال ولاستخدام العسل لعلاج السعال ، اخلطي ملعقتين صغيرتين بالماء الدافئ أو شاي عشبي. اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم. لا تعطي العسل للأطفال أقل من عمر سنة.

2. الزنجبيل



قد يخفف الزنجبيل من السعال الجاف أو الربو ، لما له من خصائص مضادة للالتهابات. قد يخفف أيضًا من الغثيان والألم.

يشير إلى أن بعض المركبات المضادة للالتهابات في الزنجبيل يمكن أن ترخي الأغشية في الشعب الهوائية ، مما قد يقلل من السعال.

يمكنك تحضير شاي الزنجبيل المهدئ عن طريق إضافة 20-40 جرام من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن. اتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل تناوله وأضف العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم وتهدئة السعال.

في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب شاي الزنجبيل اضطرابًا في المعدة أو حرقة في المعدة .

3. السوائل



البقاء رطبًا أمر حيوي لمن يعانون من السعال يمكن أن يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.

ومع ذلك ، قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إضافية لنزلات البرد أو الأنفلونزا من تسخين مشروباتهم. لأن المشروبات الساخنة تخفف المزيد من الأعراض ، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب .

تشمل المشروبات الساخنة \:

-شاي الاعشاب

-شاي أسود منزوع الكافيين

-الماء الدافئ

-عصائر الفاكهة الدافئة



4.. الغرغرة بالماء المالح



هذا العلاج البسيط هو أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج التهاب الحلق والسعال الرطب. يقلل الماء المالح من البلغم والمخاط في مؤخرة الحلق مما يقلل الحاجة إلى السعال.

قلبى نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب. اترك المحلول ليبرد قليلًا قبل استخدامه للغرغرة.

تجنب إعطاء الماء المالح للأطفال الصغار لأنهم قد لا يكونوا قادرين على الغرغرة بشكل صحيح ، وابتلاع الماء المالح يمكن أن يكون خطيرًا.

5. الزعتر

هو علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.

لعلاج السعال باستخدام الزعتر ، ابحث عن شراب السعال الذي يحتوي على هذه العشبة. بدلا من ذلك ، اصنع شاي الزعتر عن طريق إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن. انقع لمدة 10 دقائق قبل التصفية والشرب.