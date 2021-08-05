طرق طبيعية للتخلص من السعال والبرد

علاجات سريعة، يمكن أن تساعد فى التخلص من نزلات البرد عندما تكون مصحوبة بالسعال والتهاب الحلق المزعجة، إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين.



جزر



تشير الدراسات إلى أن فيتامين أ يساعد في تقوية جهاز المناعة يحميك من نزلات البرد والحساسية.

من المعروف أن الجزر مصدر غني لفيتامين أ. أضف أكبر عدد ممكن من الجزر إلى طبخك اليومي للوقاية من البرد والسعال.



بذور الكتان



هذه البذور فعالة جدًا ضد نزلات البرد آلام الحلق والشعب الهوائية.

اغلي ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان مع كوب من الماء حتى يتكثف السائل.

يصفى ويضاف ثلاث ملاعق كبيرة من العسل وعصير الليمون ويشرب مرة واحدة يوميا.

ثوم



قد يبدو كعلاج مزعج للغاية ولكن من المعروف أن قضم فص من الثوم النيء يعالج البرد. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إضافة الكثير من الثوم في جميع وجباتك.



توابل



أضف بعض الفلفل الأخضر الحار إلى طعامك إذا كنت تسعل كثيرًا. تساعد الأطعمة الغنية بالتوابل على تخفيف المخاط مما يؤدي بدوره إلى الاحتقان والسعال.

تعمل الحرارة الناتجة عن الفلفل الحار على تعزيز التعرق والذي بدوره يمكن أن يساعد في خفض الحمى.

تفاح



يُقال إن تفاحة واحدة وحدها تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة مثل 1500 مجم من فيتامين سي ، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة غنية أيضًا بمركبات الفلافونويد الواقية ، والتي يمكن أن تساعدك على محاربة البرد والسعال!



البرتقال



مليئ بفيتامين C ، المعروف بتقليل مدة نزلات البرد عن طريق تعزيز مناعتك.



التوت البري



يحتوي التوت البري أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سي ويحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من الفواكه والخضروات الأخرى.

في الواقع ، يُقال إن حصة واحدة من التوت البري تحتوي على خمسة أضعاف كمية مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي.



بابايا



تحتوي البابايا على نسبة عالية من البيتا كاروتين وفيتامينات C و E ، وكلها تساعد الجسم في محاربة نزلات البرد.