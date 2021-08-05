عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية للتخلص من السعال والبرد

صدى البلد

علاجات سريعة، يمكن أن تساعد فى التخلص من نزلات البرد عندما تكون مصحوبة بالسعال والتهاب الحلق المزعجة، إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين.


جزر


تشير الدراسات إلى أن فيتامين أ يساعد في تقوية جهاز المناعة يحميك من نزلات البرد والحساسية. 

من المعروف أن الجزر مصدر غني لفيتامين أ. أضف أكبر عدد ممكن من الجزر إلى طبخك اليومي للوقاية من البرد والسعال.


بذور الكتان


هذه البذور فعالة جدًا ضد نزلات البرد آلام الحلق والشعب الهوائية.

اغلي ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان مع كوب من الماء حتى يتكثف السائل.

 يصفى ويضاف ثلاث ملاعق كبيرة من العسل وعصير الليمون ويشرب مرة واحدة يوميا.  

ثوم
 

قد يبدو كعلاج مزعج للغاية ولكن من المعروف أن قضم فص من الثوم النيء يعالج البرد. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إضافة الكثير من الثوم في جميع وجباتك.


توابل


أضف بعض الفلفل الأخضر الحار إلى طعامك إذا كنت تسعل كثيرًا. تساعد الأطعمة الغنية بالتوابل على تخفيف المخاط مما يؤدي بدوره إلى الاحتقان والسعال. 

تعمل الحرارة الناتجة عن الفلفل الحار على تعزيز التعرق والذي بدوره يمكن أن يساعد في خفض الحمى.

 

تفاح


يُقال إن تفاحة واحدة وحدها تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة مثل 1500 مجم من فيتامين سي ، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة غنية أيضًا بمركبات الفلافونويد الواقية ، والتي يمكن أن تساعدك على محاربة البرد والسعال!

 

7 علاجات طبيعية فعالة لعلاج السعال


البرتقال


 مليئ بفيتامين C ، المعروف بتقليل مدة نزلات البرد عن طريق تعزيز مناعتك.


التوت البري


يحتوي التوت البري أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سي ويحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من الفواكه والخضروات الأخرى. 

في الواقع ، يُقال إن حصة واحدة من التوت البري تحتوي على خمسة أضعاف كمية مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي.


بابايا


تحتوي البابايا على نسبة عالية من البيتا كاروتين وفيتامينات C و E ، وكلها تساعد الجسم في محاربة نزلات البرد.

البرد نزلات البرد يحميك من نزلات البرد بذور فعالة جد ا ضد نزلات البرد علاجات لنزلات البرد

موضوعات متعلقة

دراسة: التعرض لنزلات البرد يحمي من فيروس كورونا

3 أعراض جديدة تكشف عن إصابتك بـ كورونا.. احذر من نزلات البرد

ترشيحاتنا

سميرة عبد العزيز مهاجمة السوشيال ميديا : دي نميمة ومليش علاقة بها

حبس رئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية بعد وفاة لاعب بـ الملاريا

بكري ناعيا حسب الله الكفراوي: شخصية وطنية دافع عن 30 يونيو

أمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية خلال هذه الفترة

مصطفى بكري: منتخب مصر لكرة اليد يقدم ملحمة بطولية في أولمبياد طوكيو

الصحة تعلن نتيجة الزمالة المصرية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

كما نشر صدى البلد| الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

اﻟﻤﺰﻳﺪ