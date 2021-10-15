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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعال الليلي.. 4 طرق للتخلص من الكحة القوية

لماذا يزداد السعال
لماذا يزداد السعال في الليل .. 4 طرق للتخلص من الكحة القوية

يعد السعال من أشهر المشكلات الصحية التى تصيب الجميع وعادة تزداد حدته عندما يعانى منه الإنسان في الليل وهو ما يطلق عليه اسم السعال الليلي .

وفقا لما ذكره موقع “ إكسبريس ” إن السعال الليلي مرض شائع بشكل واسع بين مرضى الربو ويجعل الإنسان لايستطيع النوم بسببه .

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وفسرت مؤسسة النوم سر الإزعاج الذي يسببه السعال للإنسان حيث أنه لإزالة المخاط والأجسام الغريبة من القصبة الهوائية وصندوق الصوت والرئتين عندما تكون مريضا، فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي.

وأوضح الموقع: أن التنقيط الخلفي هو عملية تسيل فيها الإفرازات في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف، وعادة ما يصاحب هذه الحالة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات  والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية.

وكشف خبراء النوم  أن الاستلقاء على الظهر قد يؤدي إلى تفاقم التنقيط الأنفي الخلفي، وهو ما قد يكون السبب وراء زيادة سوء السعال الليل، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن هناك بعض الأشياء التى تسرع الشفاء منه من بينها الحصول على قسط كبير من الراحة خاصة إذاكان السبب في الإصابة به هو نزلة برد أو إنفلونزا.

وإليكم أهم الطرق التى تساعد فى تقليل الألم من السعال الليلي والتعجيل بالشفاء.

العسل:

يعمل العسل على منع التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد التي قد تسبب السعال كما أنه مضاد للفيروسات وللفطريات ومضاد للبكتيريا ويقلل من عدد مرات السعال وشدته أثناء الليل مما يجعل العسل مشروبا مثاليا قبل النوم عند المعاناة من السعال. 

يعمل العسل بشكل أفضل من الدواء لأن دواء السعال يمكن أن يمنعه بالفعل ويجعل من الصعب عليك التعافي من المرض وينطبق نفس الأمر على مزيلات احتقان الأنف، والتي يمكن أن تسبب الأرق والعديد من الآثار الجانبية الأخرى مثل الصداع والغثيان والدوخة.

مشروب دافئ:

تناول السوائل الدافئة مثل الشاي الساخن أو حساء الدجاج يمكن أن يقلل من احتقان الأنف ويساعد على التنفس أحسن حيث وجدت دراسة حديثة أن تناول مشروب ساخن أو مشروب في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يحسن السعال وسيلان الأنف والعطس، لكن المشروب الساخن يجعلك تشعر بأنك أقل برودة وتعبا ويهدئ التهاب الحلق.
 

يجب تناول كوب ساخن أو ارتشاف الحساء الساخن في المساء إذا كنت قلقا بشأن السعال في السرير، حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالتحسن وتحسين جودة نوم.

ارفع الرأس والرقبة:

يجب أن ان ترفع الرأس والرقبة بالوسائد لأن التنقيط الأنفي الخلفي يزداد إذا كنت مستلقيا بشكل مسطح بسبب الجاذبية>

وتنصح مؤسسة Sleep Foundation باستخدام وسادة إسفينية أو وسائد سرير متعددة حتى تتمكن من الشعور بالراحة أثناء الاستلقاء في وضع يحافظ على ارتفاع رأسك فوق باقي الجسم.

الترطيب:

أثبتت بعض الدراسات العلمية أن مستويات الرطوبة العالية قد تساعد في تنظيف الممرات الأنفية إذا كانت غرفتك جافة جدا.

ضع جهاز ترطيب الهواء في غرفة النوم بنسبة 30 إلى 50% باستخدام الماء المقطر واتركه على طاولة قريبة من السرير، وإذا كان يوجد مؤقت في الجهاز فاضبطه لبضع ساعات حتى يتم إيقافه تقائيا أثناء النوم.

السعال السعال الليلي التهاب الحلق الجهاز التنفسي نزلات البرد مرضى الربو

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