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مرأة

بدون أدوية.. تخلصي من السعال الجاف بـ 5 حيل خارقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يجهل الكثيرون الفرق بين الإصابة بالسعال الجاف و الإصابة بكورونا وأي مرض آخر، و يعد السعال صحيا ولكن السعال المستمر لأسابيع والذي يكون دمويا أو يتسبب في تغيير لون البلغم ، أو يكون مصاحبا بالحمى أو الدوخة أو التعب قد يكون علامة على أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب.

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أسباب أخرى للسعال:

أكد  للدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية " السعال  من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه فى نفس الوقت قد يحدث بسبب وجود مشكلة صحية اخرى او انه مجرد امر طارئ نتيجة بعض العوامل".

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وعرض " بدران"  اسباب السعال التى تكون بعيدة المختلفة عن فيروس كورونا، ومنها:

-التلوث الهوائى وبالتالى يحدث السعال لطرد هذه الملوثات.

ويعد من  اكثر اسباب السعال حساسية الأنف وعادة يكون فيها السعال جاف يصاحبه حكة الأنف وعطس وسيلان .

علاجات منزلية سريعة:

إليك علاجات منزلية سريعة  وتساعدنا على التخلص من السعال  إلى الأبد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


العلاجات الطبيعية لعلاج السعال
1. بذور العنب. كوب من عصير العنب مع العسل علاج ممتاز لتهدئة السعال.
. 2. الزنجبيل : يمكن خلط 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج مع العسل واستهلاكها 3 مرات في اليوم.
3.  القرفة: رشة من مسحوق القرفة ممزوجة بملعقة من العسل في ماء دافئ  تبقي أعراض السعال والبرد بعيدًا.
4. شاي الكركم والفلفل الأسود:يحتوي كل من الكركم  والفلفل الأسود على خصائص قوية مضادة للبكتيريا تحارب السعال لتمنحك راحة سريعة.يعد شرب كوب من الشاي الدافئ مع
5. شاي الزنجبيل والعسل بالزنجبيل:


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