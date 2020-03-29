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مرأة

بدون أدوية.. حيلة سريعة تخلصك من السعال الجاف

الأحد 29/مارس/2020 - 10:26 ص
سعال جاف
سعال جاف
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لمياء الياسين

هل أنت ممن لا يفضلون اللجوء دوما إلى المضادات الحيوية؟ يمكنك اللجوء للعلاجات الطبيعية فهى لها مفعول السحر فى علاج والانفلونزا وتخفيف الكحة وأعراضها المزعجة.

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إليك طريقة عمل خلطة العسل والزنجبيل لعلاج السعال

المقادير

 

نصف كوب من ماء الشرب

عصير حبة ليمون واحدة

ملعقة طعام من بودرة الزنجبيل

نصف كوب من العسل

ملعقة سكر

الخطوات

 

يغلى الجنزبيل ويتم تصفيته ويتم إضافة الليمون ثم التحلية بالعسل، ونتناول ملعقة كل 6 ساعات.. لتلك الوصفة مفعول السحر فى تقوية المناعة والتخلص من السعال الجاف بسرعة مذهلة والتخلص من التهاب الحلق أيضا.

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