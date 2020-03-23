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مرأة

لأصحاب البشرة الجافة .. أقوى وصفة طبيعية لترطيب الوجه

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني أصحاب البشرة الجافة من مظهر الوجه الذي يبدو عليه دوما الشحوب والجفاف خاصة في فصل الشتاء . 

البشرة الجافة تحتاج عناية خاصة وترطيب بشكل يومي مع استخدام منتجات البشرة الجافة المناسبة لنوعها وتجنب استخدام أي منتجات أخرى غير مناسبة لنوع بشرتك.

نصح موقع glowpink بوصفة طبيعية لترطيب البشرة الجافة وهي : 
ملعقة زبادي 
ملعقة عسل ابيض 
ملعقة زيت لوز حلو 

اخلطي المكونات معا حتى تتجانس جيدا ونظفي بشرتك بالغسول المناسب ثم جففيه وافردي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.

العسل له قدرة هائلة على ترطيب البشرة الجافة كذلك زيت اللوز الحلو من افضل انواع الزيوت المناسبة لبوجه الجاف، كذلك الزبادي يرطيب البشرة و الشعر ويمنحه النضارة . 
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