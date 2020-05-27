3 طرق لـ علاج الكحة المستمرة.. وصفات منزلية تخلصك من السعال الجاف

علاج الحكة المستمرة واجب فقد تكون الحكة المستمرة غير مريحة في بعض الاحيان واحيانا تكون مفيدة لانها تقوم بإحضار المخاط والمواد الغريبة من الشعب الهوائية التي يمكن أن تهيج رئتيك ويمكن أن تكون الكحة استجابة للالتهاب أو المرض.
في كثير من الأحيان تستمر الكحة لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات عندما تستمر في الكحة بدون سبب واضح فقد يكون لديك شيء خطير ويجب اكتشافه.
والكحة التي تستمر ثمانية أسابيع أو أكثر تسمى كحة مزمنة ويمكن أن تنتج عن حالات مثل التنقيط الأنفي والحساسية ونادرًا ما تكون من أعراض السرطان أو غيرها من حالات الرئة التي قد تهدد الحياة.
علاج الكحة المستمرة
تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الكحة المستمرة ما يلي وفقا لموقع mayoclinic:
مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات ومزيلات الاحتقان: هذه الأدوية هي العلاج القياسي للحساسية وقطرات الأنف لعلاج الكحة المستمرة
استنشاق أدوية الربو : أكثر العلاجات فعالية للكحة المستمر المرتبط بالربو هي الكورتيكوستيرويدات وموسعات الشعب الهوائية ، التي تقلل الالتهاب وتفتح مجاريك الهوائية.
مضادات حيوية : إذا كانت العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفطرية تسبب الكحة المستمرة ، فقد يصف لك الطبيب أدوية لمعالجة العدوى.
حاصرات الحمض: عندما لا تهتم تغييرات نمط الحياة بالارتجاع الحمضي ، فقد يتم علاجك بالأدوية التي تمنع إنتاج الحمض يحتاج بعض الأشخاص إلى جراحة لحل مشكلة الكحة المستمرة.
علاج الكحة الجافة
الكحة الجافة تؤثر بشكل سلبي على التنفس ومن الممكن أن تؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي وعرض موقع health وسائل لعلاج الكحة الجافة.
حمض ارتجاع
ستأخذ دواء لتحييد إنتاج الأحماض أو تقليله أو منعه وتشمل أدوية الارتجاع:
مضادات الحموضة
حاصرات مستقبلات H2
مثبطات مضخة البروتون
الربو
يمكن أن تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الربو المنشطات وموسعات الشعب الهوائية التي تتطلب وصفة طبية وتعمل هذه الأدوية على تقليل التورم في الشعب الهوائية وتوسيع ممرات الهواء الضيقة لمساعدتك على التنفس بسهولة أكبر وقد تحتاج إلى تناولها كل يوم على المدى الطويل ، لمنع نوبات الربو أو حسب الحاجة لوقف النوبات عند حدوثها.
التهاب الشعب الهوائية المزمن
تستخدم موسعات الشعب الهوائية والستيرويدات المستنشقة لعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن وأشكال أخرى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وعلاج الكحة الناسفة التي تؤثر على الرئتين.
الالتهابات
يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهاب الرئوي أو الالتهابات البكتيرية الأخرى والكحة الجافة.
التنقيط الأنفي
يمكن لمضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين والبخاخات الأنفية الستيرويد أن تمنع استجابة الحساسية التي تسبب إنتاج المخاط وتساعد على تقليل التورم في الممرات الأنفية.
طرق إضافية لإدارة أعراضك
يمكنك السيطرة على الكخة الجافة من هلال مثبط الكحة والادوية اللازمة وغالبًا ما تحتوي أدوية السعال التقليدية الأخرى على الكودايين المخدر أو الهيدروكودون وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تساعد في تهدئة السعال لديك ، إلا أنها تسبب أيضًا النعاس وقد تتشكل عادة.
علاج الكحة لدى الاطفال
يمكنك علاج الكحة لدى الاطفال بطرق بسيطة وسهلة ومنزلية بجانب تناول الادوية التي يصفها الطبيب واليكم طرق علاج الكحة لدى الاطفال:
سوائل شراب : يساعد السائل على ترقيق المخاط في الحلق يمكن للسوائل الدافئة ، مثل المرق أو الشاي أو العصير أن تهدئ الحق وتكون علاج الكحة لدى الاطفال.
امتص قطرات السعال أو الحلوى الصلبة: قد يخفف من السعال الجاف ويهدئ من التهاب الحلق.
تناول العسل : قد تساعد ملعقة صغيرة من العسل في تخفيف الم الكحة ولا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد لأن العسل يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة بالرضع.
رطب الهواء: استخدم جهاز ترطيب بارد أو استحم.
دخان التبغ : يؤدي التدخين أو استنشاق الدخان السلبي إلى تهيج رئة الطفل وقد يؤدي إلى تفاقم السعال.
علاج الكحة مع ألم بالصدر
يعتمد علاج آلام الصدر والكحة على الحالة الكامنة:
عدوى فيروسية : لا يوجد علاج لعدوى فيروسية مثل الأنفلونزا في هذه الحالة ويجب أن يستمر الفيروس في مجراه على الرغم من أن أدوية البرد والإنفلونزا التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تساعدك على الشعور بتحسن ويمكن أن تخفف هذه الأدوية الحمى وأوجاع الجسم وأعراض الأنفلونزا الأخرى.
عدوى بكتيرية: إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي ، فستحتاج إلى تناول المضادات الحيوية وقد يصف لك طبيبك دورة من 7 إلى 10 أيام وخذ الدورة الكاملة للمضاد الحيوي الموصوف لضمان علاج العدوى.
الأمراض المزمنة: بالنسبة للحالات المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو أو الارتجاع ، يمكن لطبيبك أن يوصي بعلاج يعتمد على شدة الأعراض لديك وعلى سبيل المثال يمكن أن يساعد موسع القصبات وأدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى في تقليل ضيق التنفس أو قد تحتاج إلى استخدام جهاز استنشاق قصير المفعول أو طويل المفعول للربو.
الانسداد الرئوي: سيشمل علاج الانسداد الرئوي مميعات الدم وربما الجراحة لإزالة جلطة دموية كبيرة.
سرطان الرئة : يشمل علاج سرطان الرئة الجراحة أو أدوية العلاج الكيميائي أو الإشعاع لتقليص الورم.
علاج الكحة الناشفة المستمرة
يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في علاج الكحة الناشفة المستمرة من خلال بعض المشروبات والوصفات للتخلص منها واليكم علاج الكخة الناشفة المستمرة .
اشرب السوائل الدافئة : يمكن أن يهدئ الماء الدافئ أو الشاي الحلق والأنابيب الهوائية ، مما يخفف الكحة الناشفة ويمكن أن يعمل العسل أيضًا كمثبط للسعال لذا أضف ملعقة أو ملعقتين صغيرتين إلى مشروبك.
استخدم مرطبًا : ويقلل المرطب من الجفاف في الهواء ويمكن للرطوبة الإضافية أن تخفف أو تخفف المخاط في حلقك.
تجنب التعرض للدخان: يمكن أن يؤدي التعرض للدخان وملوثات الهواء الأخرى إلى تفاقم الكخة وزيادة ألم الصدر حاول تجنب التدخين السلبي.
قم بامتصاص صالات الحلق لتهدئة حلقك: ويمكن أن يسبب تهيج الحلق من عدوى فيروسية أو عدوى في الصدر أيضًا سعالًا مستمرًا ، مما يؤدي إلى ألم في الصدر.
في كثير من الأحيان تستمر الكحة لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات عندما تستمر في الكحة بدون سبب واضح فقد يكون لديك شيء خطير ويجب اكتشافه.
والكحة التي تستمر ثمانية أسابيع أو أكثر تسمى كحة مزمنة ويمكن أن تنتج عن حالات مثل التنقيط الأنفي والحساسية ونادرًا ما تكون من أعراض السرطان أو غيرها من حالات الرئة التي قد تهدد الحياة.
علاج الكحة المستمرة
تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الكحة المستمرة ما يلي وفقا لموقع mayoclinic:
مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات ومزيلات الاحتقان: هذه الأدوية هي العلاج القياسي للحساسية وقطرات الأنف لعلاج الكحة المستمرة
استنشاق أدوية الربو : أكثر العلاجات فعالية للكحة المستمر المرتبط بالربو هي الكورتيكوستيرويدات وموسعات الشعب الهوائية ، التي تقلل الالتهاب وتفتح مجاريك الهوائية.
مضادات حيوية : إذا كانت العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفطرية تسبب الكحة المستمرة ، فقد يصف لك الطبيب أدوية لمعالجة العدوى.
حاصرات الحمض: عندما لا تهتم تغييرات نمط الحياة بالارتجاع الحمضي ، فقد يتم علاجك بالأدوية التي تمنع إنتاج الحمض يحتاج بعض الأشخاص إلى جراحة لحل مشكلة الكحة المستمرة.
علاج الكحة الجافة
الكحة الجافة تؤثر بشكل سلبي على التنفس ومن الممكن أن تؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي وعرض موقع health وسائل لعلاج الكحة الجافة.
حمض ارتجاع
ستأخذ دواء لتحييد إنتاج الأحماض أو تقليله أو منعه وتشمل أدوية الارتجاع:
مضادات الحموضة
حاصرات مستقبلات H2
مثبطات مضخة البروتون
الربو
يمكن أن تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الربو المنشطات وموسعات الشعب الهوائية التي تتطلب وصفة طبية وتعمل هذه الأدوية على تقليل التورم في الشعب الهوائية وتوسيع ممرات الهواء الضيقة لمساعدتك على التنفس بسهولة أكبر وقد تحتاج إلى تناولها كل يوم على المدى الطويل ، لمنع نوبات الربو أو حسب الحاجة لوقف النوبات عند حدوثها.
التهاب الشعب الهوائية المزمن
تستخدم موسعات الشعب الهوائية والستيرويدات المستنشقة لعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن وأشكال أخرى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وعلاج الكحة الناسفة التي تؤثر على الرئتين.
الالتهابات
يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهاب الرئوي أو الالتهابات البكتيرية الأخرى والكحة الجافة.
التنقيط الأنفي
يمكن لمضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين والبخاخات الأنفية الستيرويد أن تمنع استجابة الحساسية التي تسبب إنتاج المخاط وتساعد على تقليل التورم في الممرات الأنفية.
طرق إضافية لإدارة أعراضك
يمكنك السيطرة على الكخة الجافة من هلال مثبط الكحة والادوية اللازمة وغالبًا ما تحتوي أدوية السعال التقليدية الأخرى على الكودايين المخدر أو الهيدروكودون وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تساعد في تهدئة السعال لديك ، إلا أنها تسبب أيضًا النعاس وقد تتشكل عادة.
علاج الكحة لدى الاطفال
يمكنك علاج الكحة لدى الاطفال بطرق بسيطة وسهلة ومنزلية بجانب تناول الادوية التي يصفها الطبيب واليكم طرق علاج الكحة لدى الاطفال:
سوائل شراب : يساعد السائل على ترقيق المخاط في الحلق يمكن للسوائل الدافئة ، مثل المرق أو الشاي أو العصير أن تهدئ الحق وتكون علاج الكحة لدى الاطفال.
امتص قطرات السعال أو الحلوى الصلبة: قد يخفف من السعال الجاف ويهدئ من التهاب الحلق.
تناول العسل : قد تساعد ملعقة صغيرة من العسل في تخفيف الم الكحة ولا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد لأن العسل يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة بالرضع.
رطب الهواء: استخدم جهاز ترطيب بارد أو استحم.
دخان التبغ : يؤدي التدخين أو استنشاق الدخان السلبي إلى تهيج رئة الطفل وقد يؤدي إلى تفاقم السعال.
علاج الكحة مع ألم بالصدر
يعتمد علاج آلام الصدر والكحة على الحالة الكامنة:
عدوى فيروسية : لا يوجد علاج لعدوى فيروسية مثل الأنفلونزا في هذه الحالة ويجب أن يستمر الفيروس في مجراه على الرغم من أن أدوية البرد والإنفلونزا التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تساعدك على الشعور بتحسن ويمكن أن تخفف هذه الأدوية الحمى وأوجاع الجسم وأعراض الأنفلونزا الأخرى.
عدوى بكتيرية: إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي ، فستحتاج إلى تناول المضادات الحيوية وقد يصف لك طبيبك دورة من 7 إلى 10 أيام وخذ الدورة الكاملة للمضاد الحيوي الموصوف لضمان علاج العدوى.
الأمراض المزمنة: بالنسبة للحالات المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو أو الارتجاع ، يمكن لطبيبك أن يوصي بعلاج يعتمد على شدة الأعراض لديك وعلى سبيل المثال يمكن أن يساعد موسع القصبات وأدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى في تقليل ضيق التنفس أو قد تحتاج إلى استخدام جهاز استنشاق قصير المفعول أو طويل المفعول للربو.
الانسداد الرئوي: سيشمل علاج الانسداد الرئوي مميعات الدم وربما الجراحة لإزالة جلطة دموية كبيرة.
سرطان الرئة : يشمل علاج سرطان الرئة الجراحة أو أدوية العلاج الكيميائي أو الإشعاع لتقليص الورم.
علاج الكحة الناشفة المستمرة
يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في علاج الكحة الناشفة المستمرة من خلال بعض المشروبات والوصفات للتخلص منها واليكم علاج الكخة الناشفة المستمرة .
اشرب السوائل الدافئة : يمكن أن يهدئ الماء الدافئ أو الشاي الحلق والأنابيب الهوائية ، مما يخفف الكحة الناشفة ويمكن أن يعمل العسل أيضًا كمثبط للسعال لذا أضف ملعقة أو ملعقتين صغيرتين إلى مشروبك.
استخدم مرطبًا : ويقلل المرطب من الجفاف في الهواء ويمكن للرطوبة الإضافية أن تخفف أو تخفف المخاط في حلقك.
تجنب التعرض للدخان: يمكن أن يؤدي التعرض للدخان وملوثات الهواء الأخرى إلى تفاقم الكخة وزيادة ألم الصدر حاول تجنب التدخين السلبي.
قم بامتصاص صالات الحلق لتهدئة حلقك: ويمكن أن يسبب تهيج الحلق من عدوى فيروسية أو عدوى في الصدر أيضًا سعالًا مستمرًا ، مما يؤدي إلى ألم في الصدر.