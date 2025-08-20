زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

يعد زيت الريحان من المواد الطبيعية الخارقة في علاج التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول ومشاكل الغدة الكظرية المرتبطة بالقلق.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس نكشف لكم أهم فوائد زيت الريحان .

فوائد زيت الريحان



يُعرف زيت الريحان بقدرته على تحسين المزاج وتجديده، مما يجعله مفيدًا لتخفيف أعراض القلق والخوف والتوتر.

استُخدم زيت الريحان في العلاج بالروائح العطرية لقرون لمساعدة الناس على التعامل مع الأفكار المتسارعة والمشاعر الجياشة ويمكنك حرق زيت الريحان في المنزل للاسترخاء والراحة.

كما يمكن أن يعمل هذا بسرعة على تخفيف الصداع الطبيعي.

قيّمت دراسة سريرية بشرية نُشرت عام ٢٠٢٠ آثار زيت الريحان العطري على الصداع النصفي وفي هذه التجربة السريرية ثلاثية التعمية، التي شملت ١٤٤ مريضًا مُشخّصًا بالصداع النصفي، وُزّع المشاركون عشوائيًا لتلقي تطبيق موضعي لزيت الريحان العطري بتركيزات ٢٪، أو ٤٪، أو ٦٪، أو دواءً وهميًا.

طُبِّقت العلاجات كل ثماني ساعات لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب جرعة قياسية من الأسيتامينوفين.

ووجدت الدراسة أن التركيزات الأعلى من زيت الريحان العطري قللت بشكل ملحوظ من شدة نوبات الصداع النصفي وتكرارها مع مرور الوقت، مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

وتشير هذه النتائج إلى أن زيت الريحان العطري قد يكون له خصائص تخفيف التوتر، وربما يرجع ذلك إلى مركباته النشطة مثل اللينالول والأوجينول، والتي تشتهر بتأثيراتها المهدئة.

قم بتدليك قطرة أو قطرتين من الزيت الناقل في قدميك أو فوق الغدد الكظرية ليلاً لتقليل التوتر.