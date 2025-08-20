بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

أثار نجم الكرة العالمية محمد صلاح حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب ارتدائه ساعة يد باهظة الثمن.

معلومات عن ساعة محمد صلاح

كانت ساعة محمد صلاح من نوع ريتشارد ميل وظهر بها في حفل الأفضل بالبريميرليج "PFA" .

ويبلغ سعر ساعة محمد صلاح 554,480 ألف دولار أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري مما أثار ذهول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وساعة محمد صلاح تنتمي لطراز “RM 72-01 White Ceramic” تتميز بعلبة فاخرة مقاومة للخدش وتحتوى الساعة على تقنية “كرونوغراف” متطورة تتيح إعادة الضبط بلمسة واحدة إضافة إلى احتياطي طاقة يصل ل 50 ساعة.

فوز محمد صلاح بالجائزة

يذكر أن محمد صلاح حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم 2024-2025 للمرة الثالثة ليصبح بذلك أكثر من حصل على الجائزة متجاوزًا أسماء كبيرة ابرزها كريستيانو رونالدو وتييري هنري.