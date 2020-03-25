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مرأة

أفضل من الأدوية.. اكتشف تأثير العسل على الكحة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:05 ص
علاج الكحة
علاج الكحة
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اسماء محمد

في ظل انتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية يعاني يعدد كبير من الأطفال من الكحة والسعال ونظرا لأن أعمارهم صغي ة يتحير الآباء ماذا يقدمون لاطفالهم للتخلص من هذه الأعراض المزعجة. 
وذكر موقع "medicalnewstoday." أن 
من افضل العلاجات المنزلية الشائعة للسعال والكحة  وتناسب جميع الأعمار هي مشروب العسل بالماء الدافئ.
وفقًا لبعض الأبحاث ، قد يخفف العسل من السعال.

قارنت دراسة علاجات الكحة السعال الليلي عند الأطفال العسل الداكن مع دواء ديكستروميتورفان المثبط للسعال وبدون علاج.

أفاد الباحثون أن العسل يوفر أهم علاج للكحة ، يليه دواء دكستروميثورفان.

على الرغم من أن فوائد العسل على دكستروميثورفان كانت صغيرة ، فقد قام الآباء بتصنيف العسل على أنه الأفضل لجميع التدخلات الثلاثة.

الطريقة الصحية لاستخدام العسل لعلاج السعال ، امزج ملعقتين صغيرتين (ملعقة شاي) بالماء الدافئ أو شاي أعشاب. اشرب هذا المزيج مرة أو مرتين في اليوم. لا تعطي العسل للأطفال دون سن عام واحد
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