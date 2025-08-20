التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص مدارس معينة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية و مدارس اخرى لتطبيق نظام الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس الثانوية العامة تلقت تعليمات رسمية بإتاحة الإختيار امام طلاب الصف الاول الثانوي للاختيار بين الدراسة بنظام البكالوريا المصرية أو نظام الثانوية العامة

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة و المديريات والادرات التعليمية والمدارس تحرص حاليا على عمل توعية كاملة بتفاصيل نظام البكالوريا المصرية للطلاب والاهالي لتسهيل عملية اتخاذ القرار عليهم

لا إجبار على البكالوريا في المدارس

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا نفت خلاله صدور أي قرارات أو تعليمات تتيح للمدارس إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له.

وكانت قد أكدت تعديلات قانون التعليم، أن يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، أما نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة

عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية 6 مواد فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع ، أما في الثانوية العامة عدد المواد في الصفين الثاني والثالث 11 مادة بالإضافة للمواد خارج المجموع

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.