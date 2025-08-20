قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
عبد العزيز جمال

يترقب طلاب الثانوية العامة في مصر بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025، والتي يبحث عنها الآلاف يوميًا عبر الإنترنت تحت عبارات مثل: نتيجة تقليل الاغتراب، نتيجة تقليل الاغتراب 2025، مكتب التنسيق تقليل الاغتراب، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة مهمة للطلاب لنقل مكان دراستهم إلى جامعات أو معاهد أقرب لمحل إقامتهم، بما يسهل عليهم حياتهم.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أوضح مكتب التنسيق أن باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب قد أغلق رسميًا يوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بعد أن أتيح للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأيام الماضية.

 وبحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر إعلان النتيجة خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل، أي ما بين الثلاثاء 19 أغسطس والأربعاء 20 أغسطس 2025، وهو الموعد الذي ينتظره آلاف الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر.

شروط التحويل في تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2025 إحدى الخطوات التي تمنحها وزارة التعليم العالي للطلاب وفق ضوابط محددة، أهمها:

  • أن يكون التحويل مناظرًا، أي داخل نفس التخصص أو القطاع الأكاديمي.
  • في حالة التحويل غير المناظر، يجب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي بما يضمن العدالة بين الطلاب.
  • التحويل مسموح لمرة واحدة فقط سواء بين الكليات أو من كلية إلى معهد والعكس.

مكتب التنسيق وتقليل الاغتراب

يلعب مكتب التنسيق تقليل الاغتراب دورًا أساسيًا في ضبط العملية، حيث حدد قواعد صارمة للتحويل، فالتحويل المناظر يتم داخل نفس التخصص مع مراعاة التوزيع الجغرافي، أما التحويل غير المناظر فيتطلب استيفاء الحد الأدنى.

 كما يسمح بالتحويل إلى المعاهد الخاصة أو المتوسطة إذا استوفى الطالب الحد الأدنى المعلن. وتؤكد الوزارة أن بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات لقبول الطالب، وهو ما يتعين على الطالب الالتزام به.

أسباب رفض تقليل الاغتراب

رغم إتاحة الفرصة للتحويل، إلا أن بعض الطلبات قد تُرفض لأسباب مختلفة، أبرزها:

  • عدم استيفاء الدرجات المطلوبة.
  • عدم اجتياز الشروط الإضافية التي قد تفرضها بعض الكليات.
  • تجاوز النسبة المقررة للتحويلات داخل الكليات أو المعاهد.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا رسميًا للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق: 
https://tansik.digital.gov.eg/ 

ويحتاج الطالب فقط إلى إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي في الخانات المخصصة على الموقع، لتظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح السببم، كما يمكن أن ترسل الوزارة رسائل نصية للطلاب المقبولين لتأكيد قبولهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

يمكن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 عبر خطوات بسيطة:
1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني. https://tansik.digital.gov.eg/ 
2- إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي.
3- الضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة فورًا.

المرحلة الثالثة من التنسيق بعد تقليل الاغتراب

عقب إعلان النتيجة، يستعد مكتب التنسيق لفتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2025، والتي ستبدأ بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني. 

وتعتبر هذه المرحلة فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أماكن في المراحل السابقة.

أهمية نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب

يمثل الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بارقة أمل للكثير من الأسر، حيث يمنح الطلاب فرصة لإعادة تنظيم مسارهم الدراسي بما يتناسب مع ظروفهم العائلية والجغرافية

ومع ذلك، يبقى الالتزام بالشروط والقواعد الموضوعة أمرًا ضروريًا لتفادي رفض الطلبات.

