موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025.. عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب 2025
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات ستظهر خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وهو ما يعني أنها من المرجح أن تظهر غدا الأربعاء الموافق 20 أغسطس.

وانتهت مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات  2025 يوم الاثنين 18 أغسطس، وبدأت يوم الخميس الماضي 14 أغسطس.

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وقال إنه من المرجح أن تظهر نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب غدا الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني.

تحويلات تقليل الاغتراب 2025

كانت وزارة التعليم العالي  أعلنت انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
وأعلنت الوزارة انه تم فتح باب تقليل الاغتراب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.


واستمرت مرحلة تقليل الاغتراب حتى الحادية عشر من مساء الاثنين الموافق 18  أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتظهر نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/


الشروط والقواعد المُنظمة بشأن التحويل بين الكليات الجامعية

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
البرجر
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
الشعرية سريعة التحضير
