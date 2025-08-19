جامعة أسوان تستقبل المئات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتقليل الاغتراب

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة أسوان المئات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء تقليل الاغتراب (التحويلات) للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس وحتى اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أن التحويلات شملت تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أن معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث تقدم ما يقارب من 500 طالب وطالبة لإجراء التحويلات، مع توفير جميع سبل الدعم الفني والإرشاد من خلال المتخصصين لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ودقة.

أنشطة جامعية

فيما ترأس الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى، والتى ضمت فى عضويتها كلاً من: الدكتور أحمد غلاب محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية ورئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد سوكارنو عبد الحافظ الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة أسوان، والدكتور جمال عبد الرحيم سوسة الأستاذ بجامعة بنها، والدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية فى جميع مراحل الترشح والاختيار للمناصب القيادية، بما يضمن تحقيق الصالح العام وخدمة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

واستعرضت اللجنة ملفات أربعة من المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وهم: الدكتور محمد كرمي حسين محمود أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتور رجب حسن محمد حسن أستاذ قسم الولادة، والدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليل أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الألبان، والدكتور أحمد سعيد حافظ سعيد أستاذ قسم الأدوية.