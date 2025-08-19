قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
محافظات

جامعة أسوان تستقبل المئات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتقليل الاغتراب

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة أسوان المئات من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء تقليل الاغتراب (التحويلات) للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس وحتى اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أن التحويلات شملت تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أن معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث تقدم ما يقارب من 500 طالب وطالبة لإجراء التحويلات، مع توفير جميع سبل الدعم الفني والإرشاد من خلال المتخصصين لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ودقة.

أنشطة جامعية 

فيما ترأس الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى، والتى ضمت فى عضويتها كلاً من: الدكتور أحمد غلاب محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية ورئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد سوكارنو عبد الحافظ الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة أسوان، والدكتور جمال عبد الرحيم سوسة الأستاذ بجامعة بنها، والدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية فى جميع مراحل الترشح والاختيار للمناصب القيادية، بما يضمن تحقيق الصالح العام وخدمة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

واستعرضت اللجنة ملفات أربعة من المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وهم: الدكتور محمد كرمي حسين محمود أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتور رجب حسن محمد حسن أستاذ قسم الولادة، والدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليل أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الألبان، والدكتور أحمد سعيد حافظ سعيد أستاذ قسم الأدوية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

علاء الساحر
اضرار الاندومي
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
جاجوار
