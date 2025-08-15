رابط تقليل الاغتراب 2025.. خطوات وشروط وأسباب الرفض

انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب 2025 أمس لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، حيث تتيح هذه المرحلة فرصة للطلاب للانتقال إلى كليات أو معاهد أقرب إلى محل إقامتهم، بما يخفف من الأعباء المادية والاجتماعية، مع الالتزام بالضوابط المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط التقديم لتقليل الاغتراب 2025

يمكن للطلاب الدخول مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب فور تفعيل الرابط المخصص، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.tansik.digital.gov.eg/

مواعيد تسجيل رغبات تقليل الاغتراب

يستمر باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب مفتوحًا من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، ويشمل التحويلات المناظرة وغير المناظرة، وذلك في حدود النسبة المقررة وهي 10% فقط من أعداد الطلاب.

خطوات تسجيل رغبات تقليل الاغتراب

تسجيل الرغبات إلكترونيًا فور تفعيل الموقع

قراءة القواعد والشروط بدقة لتجنب فقدان الفرصة

الالتزام بنسبة 10% المقررة

إعلان النتائج وفق الشروط والقواعد المحددة

ضوابط التحويل بين الكليات

أوضح مكتب التنسيق أن التحويلات تتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق، ولا يُسمح بالتحويل الورقي، وتخضع التحويلات للضوابط التالية:

التحويل المناظر مشروط بالحد الأدنى للقطاع

التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المطلوبة وقواعد التوزيع الجغرافي

التحويل لمرة واحدة فقط

ضرورة استيفاء أي شروط إضافية خاصة بالكلية (مثل اجتياز اختبار القدرات)

المفاضلة بين الطلاب تتم وفق مجموع الثانوية العامة وفي حدود النسبة المقررة

ضوابط التحويل إلى المعاهد

يسمح للطلاب بالتحويل بين المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، أو من الكليات إلى المعاهد، بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه

مراعاة الطاقة الاستيعابية

الالتزام بنسبة القبول المحددة

ترتيب الطلاب حسب المجموع في الثانوية العامة

شروط تقليل الاغتراب

الالتزام بنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية أو المعهد

التحويل إلكترونيًا فقط ودون أوراق

التحويل لمرة واحدة فقط

استيفاء الشروط الإضافية الخاصة بالكلية

الالتزام بالتوزيع الجغرافي

المفاضلة على أساس مجموع الطالب

إمكانية التحويل بين المعاهد المناظرة وغير المناظرة وفق الضوابط

الفرق بين التحويل المناظر وغير المناظر

التحويل المناظر: نفس الكلية أو التخصص في جامعة أخرى داخل النطاق الجغرافي.

التحويل غير المناظر: كلية مختلفة مع استيفاء الحد الأدنى والموقع الجغرافي.

نفس القواعد تسري على طلاب المعاهد العالية والمتوسطة

أسباب رفض تقليل الاغتراب

أن يكون الطالب مقيدًا بالفعل بكلية في نطاقه الجغرافي ويريد الانتقال إلى أخرى خارج النطاق.

عدم الحصول على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

اكتمال النسبة المقررة 10% في الكلية المطلوبة، حيث تكون الأولوية للأعلى مجموعًا.

اختيار كلية داخل النطاق الجغرافي في الرغبات الأصلية وعدم انطباق شروط النقل.

ما بعد رفض تقليل الاغتراب

في حال رفض الطلب، يلتزم الطالب باستكمال الدراسة في الكلية التي تم ترشيحه إليها، حيث لا توجد فرصة أخرى للتحويل، مع توقف أي تحويلات ورقية بين الجامعات والكليات.