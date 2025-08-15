شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة ،وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما تتوفر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في إتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة.

التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب يتم عبر موقع التنسيق الإلكترونى

تؤكد الوزارة أن التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب يتم عبر موقع التنسيق الإلكترونى التالى: www.tansik.digital.gov.eg

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

* التحويل غير المناظر بإستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

* الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

* التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

* لا توجد تحويلات ورقية.

* التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

* استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

* تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

* يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.