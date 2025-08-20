عمرو السولية يفتتح التهديف لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

أحرز سيراميكا كليوباترا الهدف الأول في شباك إنبي من عمر الشوط الثانى،فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، بعدما أرتدت الكرة من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وجاءت تمريرات قصيرة بين لاعبي سيراميكا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس في الدقيقة 4.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق أحمد إسماعيل تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 15.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق محمد هاني إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 27.