يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة اللاعب إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال "شوبير": ''إصابة إمام عاشور كسر وليس خلع مثل الإصابة السابقة، الأشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب أثبتت أن الإصابة والكسر تم علاجه بنسبة 70 %، لكنه لن يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء إلى 100 %''.

وتابع شوبير: إمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة كما أنه لن يلحق بلقاء بيراميدز في الدوري، العقل بيقول إني أحافظ على اللاعب لذلك طلب الجهاز الطبي أن يتدرب بدون عنف أو قوة تفاديًا لتجدّد الإصابة.

وأضاف “شوبير”: إمام عاشور سيعود الأسبوع المقبل للتدريب بشكل كامل، أتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة .