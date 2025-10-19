الأنبا مرقس يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية شبرا الخيمة | صور

صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس بيشوي سامي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد الأمير تادرس في بهتيم باسم القس أقلاديوس، والشماس بيتر حشمت كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا توماس السائح في منطقة أرض الجنينة باسم القس أرشليدس.

كما صلى نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، القداس الإلهي بكنيسة القديسين بطرس وبولس بمدينة اوكفيل، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس شادي يوسف كاهنًا على الكنيسة ذاتها، باسم القس ميخائيل.

شارك في الصلوات الآباء كاهني الكنيسة، ومجموعة كبيرة من الآباء كهنة الايبارشية، وخورس الشمامسة، وعدد من شعب الكنيسة.