قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو السولية يفتتح التهديف لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي
أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو
دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني
المستشار القانوني للزمالك: لا توجد أية مخالفات.. وبيان الإسكان كان بشأن تأخير التنفيذ فقط
التعاون الإقليمي والشراكة الاستراتيجية محور مكالمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة
المؤتمر: مشاركة مصر في قمة تيكاد تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف حرب غزة وتطورات النووي الإيراني
احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط للسيطرة على غزة
عامل غنوة ليك مخصوص.. مصطفى قمر يُهنئ عمرو دياب بنجاح ألبومه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني

دي يونج
دي يونج
حمزة شعيب

يواصل نادي برشلونة استعداداته لمواجهة ليفانتي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري الإسباني، وذلك تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

 
وأثار غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج عن أول حصة تدريبية هذا الأسبوع بعض التساؤلات، خاصة بعدما شارك بشكل طبيعي في مباراة مايوركا الأخيرة وأكمل جلسة التعافي دون مشاكل.

لكن تبين أن غياب اللاعب جاء لأسباب شخصية، إذ فضّل التواجد بجوار شريكته التي تستعد لوضع طفلهما الثاني. ومع ذلك، عاد دي يونج اليوم للتدرب بصورة طبيعية في المدينة الرياضية خوان جامبر، ليؤكد جاهزيته لموقعة ليفانتي.


يُعد لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا أحد العناصر الأساسية في تشكيلة فليك، سواء في مركز الوسط الدفاعي أو كقائد داخل الملعب وغرفة الملابس. وينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني في صيف 2026، بينما تكثف الإدارة جهودها لحسم ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

يذكر أن دي يونج قام مؤخرًا بتعيين وكيل أعمال جديد، وهي خطوة من شأنها تسريع مفاوضات التجديد، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في استمرار الشراكة لسنوات مقبلة.

عودة دي يونج تمنح فليك دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفانتي، في ظل سعي برشلونة للحفاظ على نتائجه الإيجابية مع بداية الموسم الجديد.

دي يونج برشلونة هانز فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

ريلمى

سلسلة ريلمي الرقمية.. تكنولوجيا جديدة بروح شبابية

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد