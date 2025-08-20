دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني

يواصل نادي برشلونة استعداداته لمواجهة ليفانتي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري الإسباني، وذلك تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.



وأثار غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج عن أول حصة تدريبية هذا الأسبوع بعض التساؤلات، خاصة بعدما شارك بشكل طبيعي في مباراة مايوركا الأخيرة وأكمل جلسة التعافي دون مشاكل.

لكن تبين أن غياب اللاعب جاء لأسباب شخصية، إذ فضّل التواجد بجوار شريكته التي تستعد لوضع طفلهما الثاني. ومع ذلك، عاد دي يونج اليوم للتدرب بصورة طبيعية في المدينة الرياضية خوان جامبر، ليؤكد جاهزيته لموقعة ليفانتي.



يُعد لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا أحد العناصر الأساسية في تشكيلة فليك، سواء في مركز الوسط الدفاعي أو كقائد داخل الملعب وغرفة الملابس. وينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني في صيف 2026، بينما تكثف الإدارة جهودها لحسم ملف تجديد عقده في أقرب وقت.

يذكر أن دي يونج قام مؤخرًا بتعيين وكيل أعمال جديد، وهي خطوة من شأنها تسريع مفاوضات التجديد، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في استمرار الشراكة لسنوات مقبلة.

عودة دي يونج تمنح فليك دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفانتي، في ظل سعي برشلونة للحفاظ على نتائجه الإيجابية مع بداية الموسم الجديد.