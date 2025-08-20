قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

1391 مباراة تنافسية.. حارس فلومينينسي يتخطى رقم شيلتون القياسي

حارس فلومينينسي
حارس فلومينينسي

أعلن نادي فلومينينسي أن فابيو، حارس مرمى الفريق، تخطى الرقم القياسي القديم للإنجليزي بيتر شيلتون في عدد المباريات التنافسية في كرة القدم للرجال، بخوضه مباراته رقم 1391 خلال فوز فريقه 2-0 على أمريكا دي كالي يوم الثلاثاء.

امتدت مسيرة اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 44 عامًا، الاحترافية على مدار 28 عامًا، حيث شارك في 30 مباراة مع فرق أونياو بانديرانتي، وفاسكو دا جاما (150 مباراة)، وكروزيرو (976 مباراة)، وفلوميننسي (235 مباراة).

انتقل من كروزيرو إلى فلومينينسي عام 2022، ومنذ ذلك الحين فاز ببطولتي ريكوبا سود أمريكانا وكوبا ليبرتادوريس، بالإضافة إلى لقبين في تاكا غوانابارا ولقبين في بطولة كاريوكا.

قال فابيو في بيان نشره فلومينينسي: "أشكر الله جزيل الشكر على منحي هذه اللحظة المميزة وتحقيق هذا الإنجاز الرائع. كان الأمر مؤثرًا للغاية، خاصةً مع وجود عائلتي بجانبي خلال مراسم التكريم".

وأضاف: "إنه لشرف عظيم أن أحقق هذا الرقم القياسي وأنا أرتدي قميص فلومينينسي، الذي فتح لي أبوابًا جديدة".

واحتفل فلومينينسي برقم فابيو القياسي بتكريم في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو عقب فوزه على أمريكا في إياب دور الـ 16 من بطولة كوبا سود أمريكانا.

وتابع: "الآن حان وقت مواصلة اللعب والسعي لتحقيق إنجازات جديدة في كل مباراة".

وتم الاعتراف بشيلتون، حارس مرمى إنجلترا السابق، الذي لعب بين عامي 1966 و1997، كحامل الرقم القياسي لأكثر مباريات الرجال تنافسية على مستوى المحترفين، على الرغم من أن مجموع عدد المباريات التي خاضها لا يزال محل خلاف.

تقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وعدد من مواقع الإحصاء إن العدد هو ١٣٩٠، لكن شيلتون نفسه، على حسابه على X، يُشير إلى أنه ١٣٨٧. يأتي هذا التناقض من إدراج غينيس لـ ١٦ مباراة غير رسمية لم يُدرجها شيلتون، بينما يُدرج هو ١٣ مباراة لعبها مع منتخب إنجلترا تحت ٢٣ عامًا، وهي مباريات لا تُحتسب عادةً.

فلومينينسي فابيو بيتر شيلتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

ريلمى

سلسلة ريلمي الرقمية.. تكنولوجيا جديدة بروح شبابية

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد