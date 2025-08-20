1391 مباراة تنافسية.. حارس فلومينينسي يتخطى رقم شيلتون القياسي

أعلن نادي فلومينينسي أن فابيو، حارس مرمى الفريق، تخطى الرقم القياسي القديم للإنجليزي بيتر شيلتون في عدد المباريات التنافسية في كرة القدم للرجال، بخوضه مباراته رقم 1391 خلال فوز فريقه 2-0 على أمريكا دي كالي يوم الثلاثاء.

امتدت مسيرة اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 44 عامًا، الاحترافية على مدار 28 عامًا، حيث شارك في 30 مباراة مع فرق أونياو بانديرانتي، وفاسكو دا جاما (150 مباراة)، وكروزيرو (976 مباراة)، وفلوميننسي (235 مباراة).

انتقل من كروزيرو إلى فلومينينسي عام 2022، ومنذ ذلك الحين فاز ببطولتي ريكوبا سود أمريكانا وكوبا ليبرتادوريس، بالإضافة إلى لقبين في تاكا غوانابارا ولقبين في بطولة كاريوكا.

قال فابيو في بيان نشره فلومينينسي: "أشكر الله جزيل الشكر على منحي هذه اللحظة المميزة وتحقيق هذا الإنجاز الرائع. كان الأمر مؤثرًا للغاية، خاصةً مع وجود عائلتي بجانبي خلال مراسم التكريم".

وأضاف: "إنه لشرف عظيم أن أحقق هذا الرقم القياسي وأنا أرتدي قميص فلومينينسي، الذي فتح لي أبوابًا جديدة".

واحتفل فلومينينسي برقم فابيو القياسي بتكريم في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو عقب فوزه على أمريكا في إياب دور الـ 16 من بطولة كوبا سود أمريكانا.

وتابع: "الآن حان وقت مواصلة اللعب والسعي لتحقيق إنجازات جديدة في كل مباراة".

وتم الاعتراف بشيلتون، حارس مرمى إنجلترا السابق، الذي لعب بين عامي 1966 و1997، كحامل الرقم القياسي لأكثر مباريات الرجال تنافسية على مستوى المحترفين، على الرغم من أن مجموع عدد المباريات التي خاضها لا يزال محل خلاف.

تقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وعدد من مواقع الإحصاء إن العدد هو ١٣٩٠، لكن شيلتون نفسه، على حسابه على X، يُشير إلى أنه ١٣٨٧. يأتي هذا التناقض من إدراج غينيس لـ ١٦ مباراة غير رسمية لم يُدرجها شيلتون، بينما يُدرج هو ١٣ مباراة لعبها مع منتخب إنجلترا تحت ٢٣ عامًا، وهي مباريات لا تُحتسب عادةً.