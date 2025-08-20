نادِ أمريكي يتعاقد مع مدافع مونتريال المخضرم.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدافع المخضرم جويل ووترمان من نادي مونتريال. 

وفي مقابل ضم قلب الدفاع الكندي البالغ من العمر 29 عامًا، سيحصل مونتريال على ما يصل إلى 600 ألف دولار أمريكي كمكافأة عامة. 

سجل ووترمان خمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 158 مباراة خاضها مع مونتريال في جميع المسابقات منذ عام 2020.

وصرح جريج بيرهالتر، مدير كرة القدم والمدرب الرئيسي لفريق شيكاغو فاير: "ستكون خبرة جويل على الصعيدين الدولي والأمريكي ركيزة قيّمة للفريق في إطار سعينا نحو المستقبل".

وأضاف: "ستكون لروحه التنافسية ومهاراته القيادية تأثير فوري في المرحلة الأخيرة من الموسم. نتطلع إلى الترحيب بجويل في شيكاغو".

ووترمان، الذي شارك في 10 مباريات دولية مع كندا، ساعد مونتريال على الفوز ببطولة كندا 2021.

تحصل مونتريال على مبلغ مضمون قدره 500 ألف دولار أمريكي في هيئة GAM - 200 ألف دولار أمريكي في عام 2025 و300 ألف دولار أمريكي في عام 2026 - بالإضافة إلى ما يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي في هيئة GAM مشروطة.

