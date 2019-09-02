طرق علاج الكحة عند الحامل.. الطبيعي يكسب

تتعرض المرأة خلال الحمل، إلى عدد من الاضطرابات والأمراض التي تقلقها عادة خاصة مع ضعف الجهاز المناعي لها، ما يجعلها تتساءل هل هذه الأمراض تؤثر على جنينها أم لا ؟، ومن أبرز هذه المشاكل هي الكحة التي تتعرض لها الحامل أثناء الحمل أو خلال معاناتها من الأنفلونزا، ويعد تعرض المرأة الحامل للكحة أثناء الحمل من الأمور الطبيعية جدا لها، إلا أنها تشكل نوعا من الخوف لدى كثير من السيدات، حيث يخشين أن تؤثر عليهن وتكون سببا في إجهاضهن إذا مررن بنوبة كحة شديدة، ولكن طرق علاج الكحة عند الحامل من الأمور البسيطة التي يمكن أن تقل وتنتهي بمجرد الحصول على الدواء المناسب أو تناول بعض العلاجات الطبيعية التي تعد إحدى طرق علاج الكحة عند الحامل.



وفي السطور التالية، نرصد لكِ كل ما تريدين معرفته عن طرق علاج الكحة عند الحامل من أدوية أو علاجات طبيعية تقلل من الإصابة بالكحة عند الحامل.



علاج الكحة عند الحامل في الشهور الأولى



يحذر على المرأة الحامل في الشهور الأولى، تناول الأدوية لما يشكل خطرا على الجنين، لذلك ينبغي لعلاج الكحة عند الحامل في الشهور الأولى، الحرص على تناول العلاجات الطبيعية التي تخلصها من الكحة دون اللجوء إلى أدوية ومن أبرز هذه الطرق الطبيعية:



1- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة البرتقال والجوافة الغنيين بفيتامين سي الذي يساعد في علاج الكحة بسرعة.



2- تناول العسل بشكل يومي صباحا على الريق، لعلاج الكحة، بالإضافة إلى وضعه مع العصائر الطبيعية لتخفيف آلام الحلق.



3- تناول منقوع الزنجبيل، حيث يتم تقشير كمية من جذور الزنجبيل الطازج ونقعها في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة، ثم شربها دافئة يوميًا.



علاج الكحة عند الحامل بالأدوية



يحذر على المرأة الحامل، أخذ أدوية لعلاج الكحة أو الانفلونزا، بدون استشارة الطبيب، لما لها من تأثير خطير على صحة الجنين، لذلك تعد الطرق الطبيعية لعلاج الكحة عند الحامل هي الخطوة الأولى التي تلجأ لها الحامل لعلاج الكحة، ولكن إذا كانت متلازمة الكحة شديدة، فهنا يجب علاج الكحة عند الحامل بالأدوية، إذا استمرت الأعراض أو زادت.



يعد الأسيتامينوفين من العقاصير الطبية الآمنة بشكل عام على أي شخص أو الحامل، فيمكن استخدامه حيث لا يوجد أي آثار ضارة للأسيتامينوفين على الحامل أو الجنين، ولكن من الممكن اخذ الأسيتامينوفين لعلاج الكحة عند الحامل بالأدوية خلال وقت قصير أثناء الحمل لتخفيف الكحة وألم الحلق، مع استشارة الطبيب قبل تناوله أيضا.



طرق طبيعية لعلاج الكحة عند الحامل



عسل النحل

يعد عسل النحل من الأطعمة التي تفيد الجسم والجهاز المناعي للأشخاص، لذلك يساعد العسل على تلطيف وتسكين الألم في الحلق، كما يعد من الطرق الطبيعية لعلاج الكحة عند الحامل حيث يساعد في تخفيف الألم والكحة.



الزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد أفضل طرق علاج الكحة عند الحامل، حيث يحتوي الزنجبيل على مواد تحارب وتهدأ من الكحة وآلام الحلق.

ومن الممكن أن تستخدمي هذه الطريقة لعلاج الكحة عند الحامل وذلك عن طريق نقع ملعقتين من الزنجبيل الطازج المبشور في كوبين من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة، ثم أضيفي له قليل من العسل واشربيه فورًا، ويمكنك أيضًا إضافة الليمون أيضا.



البصل

البصل مفيد جدًا في علاج الكحة للحامل وتخفيف السعال، لأنه يحتوي على مواد مضادة للجراثيم والبكتيريا.



الثوم

يعتبر الثوم من الأطعمة القادرة على محاربة الفيروسات، ومن أهم طرق علاج الكحة عند الحامل.



الليمون

ينصح دائما بتناول شراب الليمون لعلاج نزلات البرد، نظرا لأنه يعمل كمضاد للفيروسات والبكتيريا، لذلك من الممكن شربه بمفرده للتخلص من البرد، أو شربه مع إضافه القليل من العسل وذلك لعلاج الكحة عند الحامل.