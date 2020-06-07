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بدون أدوية .. اقضى على كحة طفلك بهذه الطرق الطبيعية

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:32 ص
علاج سعال الأطفال
علاج سعال الأطفال
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نهى هجرس
السعال هو آلية دفاعية تزيل المخاط وتمنع الخلايا الميتة من الاستقرار في الرئتين من خلال السعال ، يتم التخلص من جميع المهيجات من الجسم، يمكن أن يكون السعال عند الأطفال الصغار لأسباب مختلفة مثل البرد أو الأنفلونزا.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" من طرق طبيعية وبسيطة لـ علاج السعال عند الأطفال إليكم أبرزها...

- من الجيد أن تلبس طفلك ملابس دافئة لأن السعال يمكن أن يزيد بسبب التعرض للهواء البارد. 

- احتفظ بالطفل في غرفة رطبة، فيساعد الهواء الرطب على منع السعال والاحتقان. 

- يمكنك أيضًا استخدام مرطب للحصول على درجة حرارة دافئة في الغرفة، اجلس في غرفة دافئة لبعض الوقت مع طفلك الصغير واسترخي. 


- يمكن أن يفسد السعال نوم طفلك خاصة في الليل، لذا اجعلي طفلك ينام في النهار ليعوضه عن النوم المفقود ليلا، فغفوة صغيرة كافية لتجديد شباب الجسم. 

- إعطاء الماء الدافئ بدلا من الماء البارد العادي لطفلك ، يساعد الماء المغلي في علاج السعال بسهولة، كما يمكنك أيضًا إعطاء قطرات قليلة من شاي الأعشاب ولكن يجب استشارة الطبيب قبل إعطاء شاي الأعشاب. 

- اعط الكثير من السوائل مثل الماء وشوربة الخضار لأن المرض يمكن أن يؤدي إلى الجفاف في الجسم، وتنخفض مستويات طاقة الجسم أثناء مكافحة الالتهابات والفيروسات، لذا تعطي السوائل المغذية والصحية للتعويض.


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