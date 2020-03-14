سعال وصفير.. 6 أعراض لـ نوبات ربو الأطفال

في حالة الربو في فترة الطفولة، ويمكن أن يسبِّب الربوُ في فترة الطفولة بعضَ الأعراض اليومية المرهِقة التي تعيق اللعب والرياضة والذهاب للمدرسة والنوم، يمكن أن يسبِّب عدمُ علاج الربو تعرُّضَ بعض الأطفال لنوبات ربو خطيرة. تتهيج الرئتان والمجرى الهوائي بسهولة عند التعرض لمحفِّزات محدَّدة مثل استنشاق حبوب اللقاح أو الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى





ولا يمكن علاج الربو في فترة الطفولة، وقد تستمر الأعراض حتى مرحلة البلوغ، ولكن مع العلاج الصحيح يمكنكَ أنتَ وطفلكَ السيطرة على الأعراض ومنع انتشار الضرر إلى الرئة النامية. ووفقا لموقع mayoclinic، لا يختلف الربو في فترة الطفولة عن الربو لدى البالغين إلا أن الأطفال يواجهون تحديات مختلفة،









أعراض الربو لدى الأطفال





على: تَشتمل العلامات والأعراض الشائعة للربو عند ا لأطفال





- السُّعال المتكرِّر الذي يزداد سوءًا مع العدوى الفيروسية





- صوت صفير أو أزيز يُسْمَع عند الزفير





- ضيق النفس





- احتقان أو ضيق في الصدر