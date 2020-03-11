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مرأة

احذر.. التلعثم يؤدي إلى كوارث صحية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:33 م
التعلثم
التعلثم
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آلاء حسن
التلعثم أو ما يطلق عليه التأتأة أو اضطراب الطلاقة الذي يبدأ في مرحلة الطفولة، هو أحد أنواع اضطراب الكلام الذي ينطوي على مشاكل متكررة وشديدة في الطلاقة الطبيعية وتدفق الكلام، يعرف الأشخاص الذين يتلعثمون ما يريدون قوله، ولكنهم يجدون صعوبة في التحدث به، فعلى سبيل المثال، قد يكرر أو يطيل كلمة أو مقطعًا أو صوتًا ساكنًا أو صوتًا من أصوات حرف العلة أو قد يتوقفون أثناء الكلام لأنهم وصلوا إلى كلمة أو صوت يتسبب في مشكلة لهم.

ووفقًا لموقع mayoclinic، يُعد التلعثم شائعًا لدى الأطفال الصغار كجزء طبيعي من تعلمهم التحدث، قد يتلعثم الأطفال الصغار حينما يكون كلامهم وقدراتهم اللغوية ليست متطورة كفاية لتتماشى مع ما يودون قوله، ويكبر معظم الأطفال ويتخلصون من هذا التلعثم الذي يحدث خلال النمو.

في بعض الأحيان يكون التلعثم حالة مزمنة وتستمر في مرحلة البلوغ، يمكن لهذا النوع من التلعثم أن يؤثر على الثقة بالنفس والتعامل مع الأشخاص الآخرين.

قد تصاحب صعوبات الكلام الناجمة عن التلعثم:

- طرف الجفنين سريعًا
- رعشة الشفتين أو الفك
- حركات لاإرادية في الوجه
- نفضات الرأس
- شد قبضة اليد
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