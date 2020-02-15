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مرأة

في اليوم العالمي لـ سرطان الأطفال.. كيف نقدم الدعم النفسي لهم

السبت 15/فبراير/2020 - 10:52 م
سرطان الاطفال
سرطان الاطفال
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آلاء حسن
ليس بهين على كل أم أن ترى قرة عينها يتألم نتيجة السرطان اللعين، ولا يطيق عمود الأسرة أن يرى نجله ضعيفا أمام هذا المرض الخبيث، ففي يوم السرطان العالمي للأطفال يجب أن نقدم الدعم النفسي لكل من الأسرة وللاطفال.


وفي هذا السياق كشف الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، ضروروة تقديم الدعم النفسي للأسرة التي ترى أطفالها يتألمون بسبب هذا المرض، مؤكدًا ضرورة إزالة المعوقات التي تقف أمامهم في رحلة العلاج.


وأكد محمد هاني، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن الدعم النفسي للمصابين ضروري في رحلة العلاج بل وجزء لا يتجزأ منه لتخطي هذه الازمة، مضيفًا أن أغلب الأمور بالحياة تحتاج إلى جانب نفسي. 


وأردف أنه من الضروري تقديم الدعم النفسي من الشخصيات المشهورة ومن لاعبي كرة القدم، وتخصيص وقت للزيارة والتخفيف عنهم أثناء تلقيهم العلاج. 
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