بـ 4 جنيهات وموجود بالسوق.. نوع من البقوليات يحميك من الأمراض أثناء الحمل

أثناء الحمل من الضروري تناول الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، ولا يتعين على الأم الحامل أن تتناول وجبات أكبر بل يجب عليها أن تتخذ خيارات غذائية صحية، وتتساءل العديد من الأمهات الحوامل إذا كان استهلاك العدس أثناء الحمل آمنًا أم لا.





يجب على كل أم تلبية الاحتياجات الغذائية للطفل والرضيع في حين أن بعض الأطعمة مثل البيض والخضار الورقية والأسماك يوصى بتناولها، يجب على النساء تناول العدس أيضًا عند الحمل.





العدس نوع من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف وهي مصدر غني للمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم.





وكشف موقع boldsky عن فوائد تناول العدس أثناء الحمل:

- يمنع فقر الدم

- يقلل من ارتفاع ضغط الدم

- يقلل من نوبة الصداع النصفي

- يمنع الإمساك

- تسيطر على نسبة السكر في الدم