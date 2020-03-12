لو لازم تنزل .. 6 خطوات تحميك من العاصفة الترابية والأمطار

العواصف الترابية والرملية هي من بين أكثر الظواهر العنيفة وغير المتوقعة في الطبيعة، وترفع الرياح العاتية الأوساخ أو جزيئات الرمل في الهواء ، وتطلق العنان لسحابة مضطربة وخانقة يمكن أن تقلل من الرؤية إلى لا شيء تقريبًا في غضون ثوان وتتسبب في تلف الممتلكات.



وعرض موقع wikihow ، بعض النصائح التي يجب اتباعها في العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية والأمطار:





- ضع قناعًا على أنفك وفمك وإذا كان لديك جهاز تنفس أو قناع مصمم لتصفية الجسيمات الصغيرة أو كمامة ، فضعه على الفور إذا لم يكن لديك قناع لف المنديل حول أنفك وفمك.



- احم عينيك وضع النظارات للحماية من الغبار أو الرمل ، ولكن النظارات الواقية هي أفضل، وإذا لم يكن لديك نظارات واقية فقم بحماية وجهك بذراعك أثناء الحركة ، ثم لف قطعة قماش بإحكام حول رأسك لحماية عينيك وأذنيك.



- احمِ نفسك من الأجسام الطائرة، وابحث عن صخرة كبيرة أو شكل أرضي آخر لحمايتك جزئيًا على الأقل، وقم بتغطية أكبر قدر ممكن من جسمك لحماية نفسك من الرمال المتطايرة.



- إذا وجدت نفسك بدون مأوى ، فحاول أن تظل منخفضًا على الأرض وتحمي رأسك بذراعيك أو حقيبة ظهر أو وسادة.



- انتظر العاصفة لا تحاول التحرك أثناء العاصفة وابقى في مكانك وانتظر حتى يمر قبل أن تحاول الانتقال إلى موقع مختلف.



- كن مستعدًا في حالة الطوارئ فإذا كنت في منطقة معرضة للعواصف ، يجب أن تدرك دائمًا أن العاصفة يمكن وارتدي أكمامًا طويلة وسراويل طويلة لحماية جسمك، واحمل حقيبة أو احتفظ بصندوق في صندوق سيارتك ممتلئ بالعناصر التي تحتاجها في حالة حدوث عاصفة رملية أو غبار.