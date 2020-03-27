سعال وصعوبة التنفس.. أعراض التسمم بالكلور تشبه الكورونا

أصبح استخدام الكلور في المنزل هو أساسيات التطهير واساسيات المواد الموجوده في المنزل التي يمكن أن تؤثر على أبنائك بالسلب
و يستهلك الأطفال منتجات التنظيف التي تحتوي على الكلور. قد يكون هذا أكثر صعوبة في التشخيص لأن الأطفال في بعض الأحيان لا يمكنهم إخبارك بما يشعرون به. اصطحب الأطفال الذين تظهر عليهم علامات التسمم بالكلور إلى المستشفى أو غرفة الطوارئ على الفور.
إذا ابتلعت بالكلور عن طريق الخطأ ، اشرب الحليب أو الماء على الفور ، إلا إذا كنت تعاني من القيء أو التشنجات.
إذا استنشقت الكلور ، ابحث عن الهواء النقي في أسرع وقت ممكن. إن الوصول إلى أعلى أرض ممكنة للبحث عن الهواء النقي مفيد لأن الكلور أثقل من الهواء.
أعراض التسمم بالكلور
يمكن أن يسبب التسمم بالكلور أعراضًا في جميع أنحاء الجسم. تشمل أعراض الجهاز التنفسي السعال وصعوبة التنفس والسوائل داخل الرئتين.
تشمل أعراض الجهاز الهضمي ما يلي:
حرقان في الفم
تورم الحلق
آلام الحلق
آلام في المعدة
التقيؤ
دم في البراز
يمكن أن يؤدي التعرض للكلور إلى تلف الدورة الدموية. يمكن أن تشمل أعراض هذه المشكلة ما يلي:
التغيرات في توازن درجة الحموضة في الدم
ضغط دم منخفض
إصابة خطيرة للعين ، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية ، والحرق ، والتهيج ، وفقدان البصر في الحالات القصوى
تلف الجلد الناتج عن إصابة الأنسجة بالحروق والتهيج