سعال وصعوبة التنفس.. أعراض التسمم بالكلور تشبه الكورونا

أصبح استخدام الكلور في المنزل هو أساسيات التطهير واساسيات المواد الموجوده في المنزل التي يمكن أن تؤثر على أبنائك بالسلب

و يستهلك الأطفال منتجات التنظيف التي تحتوي على الكلور. قد يكون هذا أكثر صعوبة في التشخيص لأن الأطفال في بعض الأحيان لا يمكنهم إخبارك بما يشعرون به. اصطحب الأطفال الذين تظهر عليهم علامات التسمم بالكلور إلى المستشفى أو غرفة الطوارئ على الفور.





إذا ابتلعت بالكلور عن طريق الخطأ ، اشرب الحليب أو الماء على الفور ، إلا إذا كنت تعاني من القيء أو التشنجات.



