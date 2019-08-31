اقضى على سعال الأطفال بمعلقة من هذا الخليط الطبيعي

يتعرض العديد من الأطفال إلى نزلات البرد فى فصل الصيف نتيجة لتعرضهم لأدوات التهوية من التكيفات والمراوح، وتتحير اغلب الأمهات فى القضاء على نزلات برد الأطفال والرضع وخاصة السعال المزمن،لذلك نقدم وصفة خليط طبيعى يقضى تماما على نزلات البرد والسعال.





طريقة علاج الكحة بالاعشاب :

أما اذا كنت تعاني من السعال او " الكحة " بفصل الصيف وتحاولين الابتعاد عن الادوية والمضادات الحيوية يمكنك ان تتعرفي علي الوصفة الطبيعية التي قدمها محسن النادي المعالج بالطب البديل



المكونات :



2 ملعقة زنجبيل.

2 ملعقة طحينه سائله.

2 ملعقة زيت سمسم.

2 ملعقة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة حبة سوداء.



طريقة التحضير:



تخلط المكونات جيدا مع بعضها ثم تؤخذ ملعقة صغيرة على الريق وقبل النوم.