مش بس فيروس كورونا.. اعرفي أسباب التهاب الحلق.. وإليكِ خليطاً مذهلاً لعلاجه

مش بس كورونا .. تعرفى أسباب التهاب الحلق
التهاب الحلق.. أعراض أكثر خطورة لا تغفليها
نتيجة قوية وسريعة.. خليط مذهل لعلاج التهاب الحلق
يعاني الكثيرون من التهاب الحلق واللوزتين، وخلال هذه الفترة سواء المصاب بكورونا أو بنزلة برد عادية
يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات.. إليك أبرز أسباب التهاب الحلق وأعراض الإصابة بها ومشروب مذهل للتخلص من أعراضها المزعجة.
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أسباب التهاب الحلق
وفقا لموقع هيلث يمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق وتعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين وظهور بقع بيضاء وظهور صوت أجش أو مكتوم .
على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق يمكن الاعتماد على تناولها بين الوجبات لتهدئة التهاب الحلق المزعج أبرزها شاي البابونج والزنجبيل والحلبة وعصير الليمون.
بجانب المشروبات السابقة يساعد استنشاق الهواء الرطب على تهدئة التهاب الحلق . خذ حمامًا ساخنًا ، أو استلق على قدر من الماء الساخن بمنشفة تغطي رأسك ، واستنشق البخار. بضع قطرات من زيت النعناع العطري في الماء يعطي تأثيرًا مهدئًا إضافيًا لحلقك، كذلك الغرغرة بـ صودا الخبز.
يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.
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أعراض التهاب الحلق
على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:
1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .
7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .
8- الحمى .
9- السعال .
10- سيلان الأنف .
11- العطس .
12- آلام الجسم .
13- صداع الرأس .
14- الغثيان أو القيء .
مشروب مذهل لالتهاب الحلق
على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق يمكنك الأعتماد على المشروب التالى بجانب المشروبات الدافئة والغرغرة بماء وملح حتى تستطيع التأكد من مدى إصابتك بالبرد ام كورونا.
وقدم موقع healthline الطبي خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.
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المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة خل التفاح
ملعقة عسل ابيض
قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا
خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.