مش بس فيروس كورونا.. اعرفي أسباب التهاب الحلق.. وإليكِ خليطاً مذهلاً لعلاجه

1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .

2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .

3- صعوبة البلع

4- الإصابة بقرح في الحلق .

5- تورم اللوزتين واحمرارهما .

6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .

7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .

9- السعال .

10- سيلان الأنف .

11- العطس .

12- آلام الجسم .

13- صداع الرأس .

14- الغثيان أو القيء .

مشروب مذهل لالتهاب الحلق



على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق يمكنك الأعتماد على المشروب التالى بجانب المشروبات الدافئة والغرغرة بماء وملح حتى تستطيع التأكد من مدى إصابتك بالبرد ام كورونا.





وقدم موقع healthline الطبي خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.





اقرأ أيضا





المكونات:

كوب ماء دافىء

ملعقة خل التفاح

ملعقة عسل ابيض





قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا



