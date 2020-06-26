مش كورونا.. أصحاب هذا المرض يعانون من السعال الجاف

تسيطر على البعض حالة من الرعب عند ظهور أحد العلامات المشابهة لأعراض فيروس كورونا فى حين أن هناك عددا كبيرا من الأمراض التى تتشابه مع هذا المرض.
توجد عدة أنواع من مرض الربو تختلف في أعراضها التى تظهر على المريض من بينها نوع يكون فيه السعال الجاف هو العلامة الرئيسية.
وأضاف "بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأشخاص المصابين بهذا النوع من الربو من لا يشكون من أعراض الربو التقليدية مثل الصفير أو ضيق التنفس أو أزمات التنفس الليلية.
مشيرا إلى أن السعال الجاف يمكن أن يحدث فى أى وقت من اليوم سواء أثناء النهار أو الليل كما أن بذل المجهود الكبير أو ممارسة الرياضة تزيد احتمالات معاناة المريض منه.
موضحا أن علاج السعال الجاف يبدأ بالتشخيص الدقيق من خلال إجراء الفحوصات اللازمة والإكثار من تناول الماء و مشروبات الأعشاب الطبيعية الدافئة كما أن المناعة تلعب دورا كبيرا فى الشفاء.