مسؤول بالصحة العالمية يحذر من وفاة الملايين خلال الموجة الثانية من كورونا

أطلق المدير العام المساعد للمبادرات الصحية بمنظمة الصحة العالمية،رانييري جويرا، اليوم الجمعة، تحذيرات من احتمالية أن يفقد ملايين الأشخاص حياتهم خلال الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا





وشبه جويرا في حديث لقناة راي التليفزيونية الإيطالية، الأنفلونزا الإسبانية تشبه في انتشارها بفيروس كورونا، وقال إنها انخفضت في الصيف، لكنها عادت وواصلت تفشيها في سبتمبر وأكتوبر، مما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية"، وأضاف أن " تفشي الوباء يحدث كما توقعنا".

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وتتزامن تصريحات جويرا في الوقت الذي تبدأ عدة دول بمختلف أنحاء العالم، تخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا



