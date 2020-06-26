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أخبار البلد

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد دكتور سيد هنداوي رئيس إحدى شركات الدواء المصرية " ماش" أنه تم التوصل إلي دواء لعلاج فيروس كورونا "بريفانورك"، حيث يتناوله المريض ويشفي ويخرج من المستشفى خلال ٤ أيام فقط. 

وقال " هنداوى" خلال تصريحات ل " صدى البلد" إن هذا الدواء نسبة شفائه تصل ٩٥%، مؤكدا أنه تم اعتماده في مصر من هيئة الدواء المصرية وسيتم اعتماده من الشركات ووزارة الصحة خلال أسبوعين.

وأضاف " رئيس إحدى الشركات الأدوية" أنهم هم أول من اخترعوا دواء لعلاج فيروس سي، وتم اعتماده من وزارة الصحة وتم العمل به بعدها مباشرة.

وأكد هنداوي أن علاج بريفانورك لفيروس كورونا هو مثيل دواء ال افيجان اليابانى والروسي.

وتابع رئيس إحدى شركات الأدوية المصرية أن الأسعار سوف تكون فى متناول المريض المصري.

وقال رئيس إحدى شركات الأدوية المصرية إنه يتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية وذلك لمساندتهم للصناعة الوطنية للمساعدة فى تخفيف آلام هذه الجائحة العالمية.
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