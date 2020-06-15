5 حيل سريعة.. تخلصك من المخاط والسعال فورا



هل تعانى من السعال ويزداد الأمر سوءا فى الليل؟.. إليك علاجات منزلية سريعة أدوية للسعال وتساعدنا على التخلص منه إلى الأبد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.











العلاجات الطبيعية لعلاج السعال





1. بذور العنب:







غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيف الرئتين وطرد المخاط. كوب من عصير العنب مع العسل علاج ممتاز لتهدئة السعال.







. 2. الزنجبيل :

مضاد للالتهابات و للبكتيريا ويمكنه علاج السعال على الفور. تساعد الخصائص الدافئة للزنجبيل على تخفيف التهاب الحلق ، وهو سبب رئيسي آخر للسعال . يمكن خلط 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج مع العسل واستهلاكها 3 مرات في اليوم.







3. القرفة:

هي توابل تستخدم على نطاق واسع في الطهي وهى علاج آمن وفعال للسعال فهي غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص تعزز المناعة والتي ستساعدك على مكافحة السعال المزمن. من المعروف أن رشة من مسحوق القرفة ممزوجة بملعقة من العسل في ماء دافئ تبقي أعراض السعال والبرد بعيدًا.





4. شاي الكركم والفلفل الأسود:







يحتوي كل من الكركم والفلفل الأسود على خصائص قوية مضادة للبكتيريا تحارب السعال لتمنحك راحة سريعة.يعد شرب كوب من الشاي الدافئ مع قليل من الكركم والفلفل الأسود علاجًا مثاليًا للسعال.





5. شاي الزنجبيل والعسل الزنجبيل:







يساعد على طرد المخاط وتهدئة الحلق المتهيج.وسيجعل شفائك من السعال أسهل بكثير.

