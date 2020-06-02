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مرأة

تكلفته جنيه واحد.. مشروب طبيعي يخلصك من السعال والبلغم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:14 ص
مشروب طبيعي يخلصك
مشروب طبيعي يخلصك من السعال والبلغم
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آلاء حسن
يحتوي الزعتر على الكثير من الفوائد الصحية منها التخلص من السموم والبكتريا ومعالجة فقدان الذاكرة والتخلص من السعال والبلغم والتخلص من الدهون الزائدة.

وعرض موقع boldsky طريقة تحضير مشروب الزعتر للتخلص من المشاكل الصحية : 

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معلقة زعتر
كوبان ماء
عسل

الطريقة :

- يوضع الماء في إبريق على النار
- ويترك حتّى يغلي ويضاف الزعتر ثمّ يغطى
- ويترك ليغلي لعدة دقائق يبعد الإبريق عن النار
- يترك جانبًا لعدة دقائق ثمّ يتم تحليته وتصفيته.
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