تكلفته جنيه واحد.. مشروب طبيعي يخلصك من السعال والبلغم

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بأسهل الخطوات .. طريقة عمل منقوشة الزعتر



مقادير : مقادير :



معلقة زعتر

كوبان ماء

عسل



الطريقة :



- يوضع الماء في إبريق على النار

- ويترك حتّى يغلي ويضاف الزعتر ثمّ يغطى

- ويترك ليغلي لعدة دقائق يبعد الإبريق عن النار

- يترك جانبًا لعدة دقائق ثمّ يتم تحليته وتصفيته.

