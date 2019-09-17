ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زعتر وشاى.. 4 زيوت طبيعية تحميك من الإصابة بالبرد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
قسم المرأة
الإصابة بالبرد من أكثر الأمور المزعجة التي من الممكن أن تصيب الكثيرين خصوصًا مع إقتراب فصل الشتاء وتغيير الفصول ولكن ما يعلمه الكثير أن هناك زيوت طبيعية من الممكن أن تحميك من الإصابة بالبرد حسب ما أشار له موقع " prevenation" ونستعرضها في السطور التالية. 

زيت شجرة الشاي :
وفقا لإحدى الدراسات، وجد أن هذا الزيت له خصائص مضادة للفيروسات، وأنه يمكن أن يساعد في سحق تلك الفيروسات التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الجهاز التنفسي.

زيت النعناع :
هو عبارة عن مخفف احتقان طبيعي ومخفض للحمى بسبب المنثول، كما كشفت دراسة صغيرة أجريت عام 2013 أنه يمكن أن يساعد عضلات الشعب الهوائية، وبالتالي يمكن أن يخفف من صعوبة التنفس إذا كان لديك سعال، لكن لا ينصح باستخدامه أثناء الحمل.

زيت الزعتر :
مع وجود مستويات عالية من مركب الأوريجانو، فقد يساعد زيت الزعتر في الحماية من الفيروسات والبكتيريا خاصة التي تصيب الجسم بالبرد والإنفلونزا.

زيت اللبان :
لقد أثبت قدرته المضادة للالتهابات أنه مفيد في علاج السعال وإلتهاب الشعب الهوائية بالإضافة إلى رائحته العطرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج الكحة للأطفال والرضع والحوامل بجميع أنواعها

تشبه البرد.. أعراض الالتهاب الرئوي والسل

أسباب وأعراض التهاب الجهاز التنفسي.. الفرق بين العلوي والسفلي

الأكزيما الجلدية سبب صادم للإصابة.. وعلاج طبيعي بـ 2 جنيه

بوصف من الأطباء.. أفضل 12 علاجا طبيعيا للسعال

ترشيحاتنا

السكوت عن الإساءة للجيش خيانة.. خالد صلاح يشعل تويتر بتصريحات نارية

7 أطعمة أسوأ من السجائر .. تعرف عليها

بـ أغنية فرح ابنتها.. نشوى مصطفى تتفوق على أصالة عبر يوتيوب

دعوة رسمية لإيقاف انطلاق الدوري المصري وتجميد تنفيذ جدول المباريات

مفاجأة بشأن وضع نبيل القروى.. السجين الذي تصدر في انتخابات تونس

صدمة كبرى لـ الأهلي والزمالك بشأن حكم مباراة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور