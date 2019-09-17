زعتر وشاى.. 4 زيوت طبيعية تحميك من الإصابة بالبرد

الإصابة بالبرد من أكثر الأمور المزعجة التي من الممكن أن تصيب الكثيرين خصوصًا مع إقتراب فصل الشتاء وتغيير الفصول ولكن ما يعلمه الكثير أن هناك زيوت طبيعية من الممكن أن تحميك من الإصابة بالبرد حسب ما أشار له موقع " prevenation" ونستعرضها في السطور التالية.



زيت شجرة الشاي :

وفقا لإحدى الدراسات، وجد أن هذا الزيت له خصائص مضادة للفيروسات، وأنه يمكن أن يساعد في سحق تلك الفيروسات التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الجهاز التنفسي.



زيت النعناع :

هو عبارة عن مخفف احتقان طبيعي ومخفض للحمى بسبب المنثول، كما كشفت دراسة صغيرة أجريت عام 2013 أنه يمكن أن يساعد عضلات الشعب الهوائية، وبالتالي يمكن أن يخفف من صعوبة التنفس إذا كان لديك سعال، لكن لا ينصح باستخدامه أثناء الحمل.



زيت الزعتر :

مع وجود مستويات عالية من مركب الأوريجانو، فقد يساعد زيت الزعتر في الحماية من الفيروسات والبكتيريا خاصة التي تصيب الجسم بالبرد والإنفلونزا.



زيت اللبان :

لقد أثبت قدرته المضادة للالتهابات أنه مفيد في علاج السعال وإلتهاب الشعب الهوائية بالإضافة إلى رائحته العطرة.