بأسهل الخطوات.. طريقة عمل منقوشة زعتر

تعتبر منقوشة بالزعتر من المعجنات المفضلة واللذيذة لدى الكثيرين ، ويمكنك إعدادها وتقديمها على مائدة الإفطار .





الشيف منال العالم طريقة عمل منقوشة بالزعتر بأسهل الخطوات على النحو التالي. وتقدم





مقادير منقوشة زعتر

العجينة:

كوب وثلاثة أرباع كوب دقيق

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر

٤/٣ كوب حليب او ماء دافئ

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون





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للتقديم

زيت زيتون

زعتر

جبن





طريقة تحضير منقوشة زعتر

- ضعي الدقيق، الملح، السكر، الخميرة فى وعاء و يقلب ليختلط.

- اضيفي الحليب او الماء ثم اضيفي زيت الزيتون واعجني كل المكونات لتحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

-قطعي العجينة الى ٦ قطع، شكلي كل قطعة الى كرة و غطيها واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف الحجم.

-على سطح مرشوش بالدقيق وباستعمال النشابة افردي العجينة لتصبح بسماكة نصف سم تقريبا ثم اتركيها ترتاح بضع دقائق.

- في طبق ضعي حوالي ٢/١ كوب من الزيت واضيفي الزعتر بالتدريج وقلبي ليختلط لتحصلي على خليط سائل او حسب الكثافة المرغوبة.

- سخني مقلاة واسعة، ضعي رغيف من العجنية في المقلاة وانتظري لبضع دقائق ليجف القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر ليتحمر القاع قليلا، استمري بتقليب الرغيف عدة مرات لينتفخ، باستعمال عود خشبي اعملي بعض الثقوب للتخلص من البخار.

- وزعي كمية من خليط الزيت والزعترعلى الرغيف انتظري بضع دقائق ليتحمص.

- يمكنك ترك المنقوشة بهذا الشكل ويمكنك ثني العجين الى نصفين ليصبح الزعتر في الوسط، كما يمكنك إضافة بعض الجبن حسب الرغبة. قدميها ساخنة.



