AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل منقوشة زعتر

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:16 ص
منقوشة زعتر
منقوشة زعتر
Advertisements
هاجر هانئ
تعتبر منقوشة بالزعتر من المعجنات المفضلة واللذيذة لدى الكثيرين ، ويمكنك إعدادها وتقديمها على مائدة الإفطار .

وتقدم الشيف منال العالم طريقة عمل منقوشة بالزعتر بأسهل الخطوات على النحو التالي.

مقادير منقوشة زعتر 
العجينة:
كوب وثلاثة أرباع  كوب دقيق
ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة
ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر
٤/٣ كوب حليب او ماء دافئ
٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

اقرأ أيضا...

للتقديم
 زيت زيتون
 زعتر
جبن

طريقة تحضير منقوشة زعتر 
-  ضعي الدقيق، الملح، السكر، الخميرة فى وعاء و يقلب ليختلط.
- اضيفي الحليب او الماء ثم اضيفي زيت الزيتون واعجني كل المكونات لتحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.
-قطعي العجينة الى ٦ قطع، شكلي كل قطعة الى كرة و غطيها واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف الحجم.
-على سطح مرشوش بالدقيق وباستعمال النشابة افردي العجينة لتصبح بسماكة نصف سم تقريبا ثم اتركيها ترتاح بضع دقائق.
- في طبق ضعي حوالي ٢/١ كوب من الزيت واضيفي الزعتر بالتدريج وقلبي ليختلط لتحصلي على خليط سائل او حسب الكثافة المرغوبة.
- سخني مقلاة واسعة، ضعي رغيف من العجنية في المقلاة وانتظري لبضع دقائق ليجف القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر ليتحمر القاع قليلا، استمري بتقليب الرغيف عدة مرات لينتفخ، باستعمال عود خشبي اعملي بعض الثقوب للتخلص من البخار.
- وزعي كمية من خليط الزيت والزعترعلى الرغيف انتظري بضع دقائق ليتحمص.
- يمكنك ترك المنقوشة بهذا الشكل ويمكنك ثني العجين الى نصفين ليصبح الزعتر في الوسط، كما يمكنك إضافة بعض الجبن حسب الرغبة. قدميها ساخنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد بسكويت الـ10 دقائق.. أطعمة يستغرق إعدادها وقتا قليلا بطريقة سهلة

حلويات رمضان .. تعلمي تحضير الزلابية في دقائق

طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة

طريقة عمل أم علي.. بـ7 أنواع مختلفة.. فيديو

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.. منشور غامض لـ تركي آل الشيخ .. واشتباكات بين إثيوبيا والسودان

تعرف على أسباب الروائح الكريهة في السيارة و كيف تتخلص منها

الأسوأ منذ 1993.. الجراد يجتاح الهند ويهدد الأمن الغذائي.. فيديو

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الإسكندراني

أطلق اسمها على ابنته.. قصة زواج الملكة نازلي العرفي من زوج ابنة ضرتها

تأجيل الدعاوى المنظورة.. كيف استعدت محاكم الإسكندرية لعودة العمل بها؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور