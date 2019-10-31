طريقة عمل مناقيش بالجبنة بأسهل الخطوات

مناقيش بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير مناقيش بالجبنة

3 كوب دقيق

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن



-الوجه

جبنة فيتا

طماطم مفرومة

فلفل أخضر رومي مفروم

زعتر جاف

زيت

زيت زيتون



طريقة تحضير مناقيش بالجبنة

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح

* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر

* تخلط الجبنة مع الطماطم والزيت أو الفلفل والزيت أو يخلط زيت الزيتون مع الزعتر

* يضاف كل خليط على وجه دوائر العجينة

* ترص في صواني وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

