Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل مناقيش بالجبنة بأسهل الخطوات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:24 ص
طريقة عمل مناقيش
طريقة عمل مناقيش بالجبنة
Advertisements
هاجر هانئ
مناقيش بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير مناقيش بالجبنة
3 كوب دقيق
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن

-الوجه
جبنة فيتا
طماطم مفرومة
فلفل أخضر رومي مفروم
زعتر جاف
زيت
زيت زيتون

طريقة تحضير مناقيش بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر
* تخلط الجبنة مع الطماطم والزيت أو الفلفل والزيت أو يخلط زيت الزيتون مع الزعتر
* يضاف كل خليط على وجه دوائر العجينة
* ترص في صواني وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل توست بالجبنة فى المنزل

طريقة عمل منين بالجبنة بأسهل الخطوات

طريقة تحضير فطير بالجبنة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو

تحولوا لكوم تراب.. ننشر أول فيديو وصور من حادث انهيار عقارين بـ باب الوزير في الدرب الأحمر

موجز السوشيال ميديا | خناقة ياسمين صبرى مع متابعيها.. ومحمد رمضان يثير الجدل مجددًا

مطلوب 20 مليون جنيه.. ماجد سامي: مفاوضات الزمالك لضم عبد العاطي توقفت

وصول فريق من النيابة إلى موقع انهيار عقار الدرب الأحمر

اخبار الفن |عودة شيرين للسينما.. تعليق حلا شيحة على علاقة دينا وعمرودياب.. ودفاع إليسا عن سعد الحريري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور

طال انتظارها.. تحديث جديد لـ Outlook يفاجئ مستخدمي IOS بميزات غير متوقعة