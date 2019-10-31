طريقة عمل مناقيش بالجبنة بأسهل الخطوات

مناقيش بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير مناقيش بالجبنة
3 كوب دقيق
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن
-الوجه
جبنة فيتا
طماطم مفرومة
فلفل أخضر رومي مفروم
زعتر جاف
زيت
زيت زيتون
طريقة تحضير مناقيش بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر
* تخلط الجبنة مع الطماطم والزيت أو الفلفل والزيت أو يخلط زيت الزيتون مع الزعتر
* يضاف كل خليط على وجه دوائر العجينة
* ترص في صواني وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
مقادير مناقيش بالجبنة
3 كوب دقيق
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن
-الوجه
جبنة فيتا
طماطم مفرومة
فلفل أخضر رومي مفروم
زعتر جاف
زيت
زيت زيتون
طريقة تحضير مناقيش بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر
* تخلط الجبنة مع الطماطم والزيت أو الفلفل والزيت أو يخلط زيت الزيتون مع الزعتر
* يضاف كل خليط على وجه دوائر العجينة
* ترص في صواني وتوضع في الفرن حتى تمام النضج