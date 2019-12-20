AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول منقوشة الزعتر؟

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:00 م
منقوشة الزعتر
منقوشة الزعتر
Advertisements
هاجر هانئ
منقوشة الزعتر من المعجنات الشهية التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، إضافة إلى ذلك فهى تتمتع باحتوائها على معادن وفيتامينات مفيدة لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول منقوشة الزعتر، وتتمثل فى ..

-يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة 

-مطهر ومضاد للفطريات والفيروسات

- يساعد في محاربة البكتيريا المسببّة لحب الشباب 

-يساعد في التقليل من الأعراض التي تصاحب التهابات الشعب الهوائية الحادة كالسعال

-يخلصك من الشعور بالخمول والاكتئاب 

-يحسن الذاكرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر ؟

5 مكونات من المطبخ.. طرق بسيطة لتسكين آلام الأسنان

فوائد تناول الثوم على الريق .. حل سحري للتخلص من الاكتئاب

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المسلوق؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة السي فود ؟

لـ فوائد صحية.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المسلوق؟

ترشيحاتنا

غدا.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة والقليوبية| تعرف على الأماكن والتوقيت

موعد أول ظهور لـ حمادة صدقى فى دوري أبطال إفريقيا

غاز المتوسط كلمة السر.. دراسة إسرائيلية: لهذه الأسباب تتمسك تركيا باتفاقها مع حكومة السراج

مدرب بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد فى نهاية الموسم

هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور