ماذا يحدث للجسم عند تناول منقوشة الزعتر؟

منقوشة الزعتر من المعجنات الشهية التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، إضافة إلى ذلك فهى تتمتع باحتوائها على معادن وفيتامينات مفيدة لجسم الإنسان.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول منقوشة الزعتر، وتتمثل فى ..
-يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة
-مطهر ومضاد للفطريات والفيروسات
- يساعد في محاربة البكتيريا المسببّة لحب الشباب
-يساعد في التقليل من الأعراض التي تصاحب التهابات الشعب الهوائية الحادة كالسعال
-يخلصك من الشعور بالخمول والاكتئاب
-يحسن الذاكرة