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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر.. قلة النوم تؤثر على الحركة والمشي

صدى البلد

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لا ينالون قسطا كافيا من النوم يمكنهم في الوقوع  في كثير من الأزمات والمشاكل الصحية بما فيهم طريقة مشيهم حيث يتطلب الأمر مزيدًا من مشاركة الدماغ أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وجد البحث ، الذي قاده علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ساو باولو البرازيلية ، أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط أقل من النوم الموصى به يواجهون صعوبة في المشي ، مما يؤثر في النهاية على خطوة الشخص أو مشيته.

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باستخدام متطوعين من الطلاب على مدار 14 يومًا ، وجد الباحثون أنه كلما قل النوم الذي يحصل عليه الطالب في المتوسط ​​، ست ساعات في الليلة ، تقل قدرتهم على التحكم عند المشي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالنسبة للطلاب الذين لم يناموا على الإطلاق ، فقد انخفض التحكم في المشي، ومع ذلك ، فإن الطلاب الذين حصلوا على نوم أقل من المثالي خلال الأسبوع ، لكنهم كانوا قادرين على النوم في عطلات نهاية الأسبوع ، كان أداءهم أفضل من أولئك الذين حصلوا على نوم إضافي.

قال أحد مؤلفي الدراسة  "هيرمانو كريبس" في بيان: "علميًا ، لم يكن واضحًا أن الأنشطة التلقائية تقريبًا مثل المشي ستتأثر بقلة النوم".

كما وجدنا أن التعويض عن النوم يمكن أن يكون استراتيجية مهمة. على سبيل المثال ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم ، مثل عمال المناوبة والأطباء وبعض الأفراد العسكريين ، إذا قاموا ببناء تعويض نوم منتظم ، فقد يكون لديهم سيطرة أفضل على مشيتهم.

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يتطلب المشي في الواقع تدخلًا دماغيًا أكثر قليلاً مما كان يعتقد سابقًا ، حيث حدد الباحثون مشية الناس وآليات المشي في محاولة للمساعدة في إنشاء روبوتات لمرضى السكتة الدماغية أو غيرهم ممن عانوا من مشاكل منهكة.

وكتب الباحثون في الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن الحرمان الجزئي أو الكلي من النوم يؤدي إلى انخفاض في الأداء في التحكم الحسي الحركي في المشي".

دراسة النوم المشاكل الصحية الدماغ

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