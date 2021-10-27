استغل لعب ابنته.. الغيرة الشديدة تعمي عيون نجم تيك توك ويقتل زوجته السابقة

لم يتحمل رجل فكرة أن زوجته السابقة قد تربطها علاقة بأي شخص آخر فاتهمها بالخيانة، فحركته الغيرة الشديدة واستخدم الرجل جهاز iPad الخاص بابنته البالغة من العمر خمس سنوات للتجسس على شريكته السابقة قبل إطلاق النار عليها.



كان الرجل الذي يدعى "علي أبو لابان" من سان دييجو بـ كاليفورنيا، والمعروف باسم "جين كيد" على تيك توك قد اتهم زوجته بالخيانة مع صديقها والذي قتله أيضًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وبحسب ما ورد طلبت زوجة "علي" المنفصلة والتي تدعى "آنا أبو لابان" منه مغادرة منزلهم، ومع ذلك بعد بضعة أيام ، زُعم أن نجم "تيك توك" تسلل مرة أخرى إلى شقة عائلته أثناء خروج الزوجة آنا.

يقول ممثلو الادعاء إنه أثناء وجوده داخل المنزل ، قام بتثبيت تطبيق مفصل على جهاز iPad الخاص بابنته حتى يتمكن من التجسس على زوجته، ويقال أن هذه هي الطريقة التي علم بها أن زوجته كانت على علاقة بـ صديقها.

فقد أظهرت لقطات من كاميرا المراقبة الجريمة التي حدثت، فقد تبين في الكاميرا رجلًا يندفع إلى مبنى شاهق في سان دييجو ، قبل أن يخرج من مصعد المبنى ، في الطابق 35 ويدخل إلى الشقة.

يُزعم أن “على” شرع في إطلاق النار على الرجل ثلاث مرات قبل أن يوجه البندقية إلى رأس زوجته ويسحب الزناد مرة أخرى ويقتلها على الفور، وقد تم القبض عليه وتتم محاكمة نجم الـ تيك توك "علي" .