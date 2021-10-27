عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزعجه العزف.. أب يطلق الرصاص على ابنه بسبب الجيتار

صدى البلد

انتظر أب الدقائق تمر كي يتوقف ابنه عن العزف ولكن نفد صبر الأب فقام بـ إطلاق النار على الأبن، لأنه لم يتوقف عن العزف على الجيتار.

تم اتهام الأب "فريد جون هينسلي" الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، بالاعتداء على الأبن بعد أن أطلق النار على ابنه بمسدس 380 لأنه لم يتوقف عن العزف على الآلة الموسيقية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

بـ رخص التراب.. أب وأم يبيعان طفلتهما الرضيعة بأفغانستان لسبب مخزٍ

txt

مشهد تقشعر له الأبدان.. آلاف الكائنات البحرية تخرج للشواطئ في حالة مرعبة

وكتبت الشرطة في شكوى جنائية أنه تم توجيه الاتهام إلى الرجل المسن "بناءً على تحقيق الضابط بما في ذلك إفادة شفهية من المشتبه به"، وزعم أنه سئم من عزف ابنه على الجيتار لأكثر من ساعة .

وقال الأب إنه كان يحاول فقط إطلاق النار على الجيتار لكنه انتهى بإطلاق النار على ابنه في جانب بطنه، وكتبت الشرطة في إفادة خطية: "حاول الابن أن يعتدى بعد ذلك على والده أثناء انتظار وصول أفراد الطوارئ".

وقعت تلك الحادثة المؤسقة داخل المنزل الذي يقيم فيه الأب والأبن، وينتظر الأب المحاكمة في تلك الجريمة.

txt

رجل يتوسل الشرطة لإبقائه في السجن بدلًا من العيش مع زوجته

txt

تنافس مجرتين في الفضاء والنهاية كارثية.. تفاصيل


في أنباء أخرى ، هناك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في حالة حرجة بعد أن أصيب بطلق ناري في صدره من قبل والده أثناء حادث على الطريق، وكان الصبي في سيارة يقودها والده أن الرجل يعتقد أن سيارة أخرى تلاحقه، وغضب الأب من السائق الآخر وأخرج مسدسًا لإخافتهما.

العزف إطلاق النار الجيتار

موضوعات متعلقة

بـ رخص التراب.. أب وأم يبيعان طفلتهما الرضيعة بأفغانستان لسبب مخزٍ

مشهد تقشعر له الأبدان.. آلاف الكائنات البحرية تخرج للشواطئ في حالة مرعبة

رجل يتوسل الشرطة لإبقائه في السجن بدلًا من العيش مع زوجته

تنافس مجرتين في الفضاء والنهاية كارثية.. تفاصيل

مشاهد تمثيلية بـ ملابس نسائية تنتهي بـ حبس 5 رجال في السعودية

أصابها الذعر.. سيدة تجد شيئا مروعا داخل أذنها

ناسا تستعد لإعادة البشر على سطح القمر في هذا الموعد

مختبرات معملية بجامعة صينية تنتهي بانفجارات مأساوية

ترشيحاتنا

خدمات تهمك | حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الخضار والعملات والذهب

قضايا النجوم| ابن شاروخان متورط في قضية مخدرات.. أليك بالدوين يقتل.. ومخرج يغتصب طفلة

دعاء رزق المال والزواج.. احرص عليه في جوف الليل

يا خسارتك يا زغلول.. حكاية سيارة رشدي أباظة مع الزعيم وسمير غانم

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقناة الناقلة

رئيس اتحاد الناشرين: تنسيق على أعلى مستوى من جانب مصر لاستعادة الناشرين الموجودين بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ