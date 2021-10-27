أزعجه العزف.. أب يطلق الرصاص على ابنه بسبب الجيتار

انتظر أب الدقائق تمر كي يتوقف ابنه عن العزف ولكن نفد صبر الأب فقام بـ إطلاق النار على الأبن، لأنه لم يتوقف عن العزف على الجيتار.

تم اتهام الأب "فريد جون هينسلي" الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، بالاعتداء على الأبن بعد أن أطلق النار على ابنه بمسدس 380 لأنه لم يتوقف عن العزف على الآلة الموسيقية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكتبت الشرطة في شكوى جنائية أنه تم توجيه الاتهام إلى الرجل المسن "بناءً على تحقيق الضابط بما في ذلك إفادة شفهية من المشتبه به"، وزعم أنه سئم من عزف ابنه على الجيتار لأكثر من ساعة .

وقال الأب إنه كان يحاول فقط إطلاق النار على الجيتار لكنه انتهى بإطلاق النار على ابنه في جانب بطنه، وكتبت الشرطة في إفادة خطية: "حاول الابن أن يعتدى بعد ذلك على والده أثناء انتظار وصول أفراد الطوارئ".

وقعت تلك الحادثة المؤسقة داخل المنزل الذي يقيم فيه الأب والأبن، وينتظر الأب المحاكمة في تلك الجريمة.



في أنباء أخرى ، هناك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في حالة حرجة بعد أن أصيب بطلق ناري في صدره من قبل والده أثناء حادث على الطريق، وكان الصبي في سيارة يقودها والده أن الرجل يعتقد أن سيارة أخرى تلاحقه، وغضب الأب من السائق الآخر وأخرج مسدسًا لإخافتهما.