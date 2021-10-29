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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند وضع ثلج على الرقبة؟

صدى البلد

ثبت علمياً ان وضع قطعة من الثلج على الرقبة تعالج بعض الاصابات بالرقبة، ولها بعض العلاجات الاخرى التي لا يعلمها الكثير.
 

وتقدم لك فى هذا التقرير كيف يمكن أن يؤثر "قطعه ثلج "  على صحتك ، وفقا لموقع boldsky.
 

فوائد الثلج للرقبة ما يلي :-

·السيطرة على صعوبة النوم والأرق.

. تسهيل عملية الهضم.

· علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي، كنزلات البرد والربو.

· الحد من وجع المفاصل، والأسنان والرأس.

·ضبط وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية والتنفس.

·علاج مشاكل العمود الفقري.

· الحد من الاضطرابات العصبية، وتحسين المزاج، ومكافحة الاكتئاب.

.  الحد من التهابات المعدة والأمعاء.

· تنظيم عمل الغدة الدرقية.

· تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم، والسيطرة على ارتفاعه وانخفاضه.

·  التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديدها.

· معالجة بعض المشاكل الجنسية كالعقم، والبرود الجنسي، واضطرابات الدورة الشهرية

· تقليل آلام الرقبة. معالجة الالتهابات.

· تخفيف أعراض الدورة الشهرية.

 

طريقة استخدام الثلج للرقبة، التمدد على البطن ووضع مكعب من الثلج على المنطقة المعروفة باسم نقطة (فينج فو)، وتركه لمدة ثلث ساعة، ثمّ تكراره مرتين في اليوم، ومن المفضل القيام به قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة، أو من خلال وضع كمية من الثلج المجروش في كيسبلاستيكي، ووضعه على الرقبة لمدة ربع ساعة، أو عن طريق الاستحمام من خلال وضع كمية من الماء الساخن على الرقبة، وتركها لمدة أربع دقائق، ثمّ استبدالها بكمية من الماء البارد وتركه لمدة دقيقة، مع مراعاة بقاء العنق مستقيماً خلال تطبيق هذه الطريقة.

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