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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 400 فرقة متنقلة لطرق الابواب بالقرى

إطلاق أكبر حملة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بأسيوط.. السبت

صدى البلد

 أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن اطلاق أكبر حملة لتطعيم المواطنين بجميع قرى ونجوع المحافظة وجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة ضد فيروس كورونا بالاضافة الى توعية وحث المواطنين باهمية التطعيم للوقاية من الفيروس من خلال 400 فرقة متنقلة يوميا ابتداء من السبت لطرق الابواب والمنازل والوصول الى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح فضلا عن توفير اللقاح بعدد 250 وحدة ومركز صحى بقرى ومراكز المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بالقطاع الصحى ... جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة .

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وأشار المحافظ - خلال اللقاء – الى انه تم التوسع فى حملات التطعيم وتوعية المواطنين بأهمية الحصول على التطعيم حماية لهم ولاسرهم من فيروس كورونا لافتا الى طلاق العديد من الحملات التوعوية منها حملة  " اطعم واطمن " لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد بكافة قرى ومراكز المحافظة ،مؤكدا ان يوم السبت القادم سيشهد اطلاق اكبر حملة لتطعيم المواطنين بكافة قرى ونجوع المحافظة والوصول الى المواطنين بالمنازل وفقا لخطة مدروسة تم اعدادها والتجهيز لها مسبقا وتدريب العاملين والمشاركين بها ، لافتا الى توفير اللقاح بكافة المراكز الصحية وأماكن التجمعات والمصالح الحكومية والعامة والمواقف والشركات ودور العبادة بالاضافة إلى مراكز تطعيم المواطنين والخاص للمقبلين على السفر وحصولهم على الشهادات المعتمدة  وهى " مركز صحى القوصية ومكتب صحة أسيوط الجديدة ومكتب صحة أبوتيج " ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم ،تسهيلا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.
وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط الي ان مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية سوف تقوم بعمل حملات توعية مستمرة تزامناً مع نشر 400 فرقة متنقلة و250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية علي جميع المستويات بجميع الاماكن لزيادة معدل التطعيم لتصل الي تطعيم جميع المواطنين فوق سن 18 سنة ، مع اعطاء جميع العاملين والمشاركين فى الفرق المتنقلة بطاقات هوية تفيد عملهم بوزارة الصحة وانضمامهم للحملة وحصول المواطنين من متلقى اللقاح على كروت معتمدة تثبت حصولهم على اللقاح مع تسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة والموقع الالكترونى للوزارة ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان أولا بأول ،وذلك تحت اشراف الدكتور أسامة حجازى مدير ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ومديريى الادارات الصحية ، مشيرا الى ان جميع اللقاحات المتوفرة أمنة وفعالة فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصاً على سلامة العاملين والمواطنين .
وشدد المحافظ على انه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة تجاه المتخلفين عن التطعيم ممن يقدمون الخدمة للجمهور في مختلف المصالح الحكومية والخاصة بالاضافة الى المواطنين المترددين على كافة المصالح والقطاعات وذلك لحثهم على أخذ التطعيم الذى وفرته الدولة لهم بالمجان حماية لهم ولاسرهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،مناشد جموع المواطنين للتسجيل على الموقع الالكترونى الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" والذهاب لمراكز التطعيم لاخذ اللقاح ، مطالباً كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية " اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب " وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب وجميع الهيئات الحكومية والقيادات الدينية بضرورة حث المواطنين على الاسراع فى اخذ اللقاح وتكثيف حملات التوعية .
كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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