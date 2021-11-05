هاجمت عدة منازل .. زراعة أسيوط تكافح النمل الأبيض بمركز الغنايم

أعلنت مديرية الزراعة بأسيوط، عن مكافحة حشرة النمل الأبيض بعد مهاجمتها عدد من المنازل بمركز الغنايم.

وقالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ان بعد ورود عدة استغاثات وشكاوى من أهالي مركز الغنايم بتضررهم من اسراب النمل الأبيض للمنازل وتهديد المنازل والاثاث، تم توجيه حملات مقاومة ورش المنازل بالمبيدات.



وأضافت وكيل وزارة الزراعة، ان حشرة النمل الأبيض تهدد المنازل والمنشآت والأشجار والمحاصيل وتسبب خسائر بها، مشيرة الى توجيه لجان من إدارة مكافحة الآفات بالمديرية وصرف مبيدات بالمجان لمكافحة النمل داخل الشقق والوحدات السكنية.



واكدت هدى، على عمل حصر دورى ببؤر الإصابة بكل قرية او عزبة على مستوى المحافظة ووضع خطة وسيناريو مواجهة حشرة النمل الأبيض والتى تعتمد على قيام الإدارة العامة للمكافحة بعلاج الإصابات بحشرة النمل خاصة بؤر الإصابة في المنازل الفقيرة وتخصيص المبيد بالمجان، وعمل حفر داخل أرضية المنازل وخندق طولى ويتم وضع المبيدات بها ورش الأثاث والاخشاب والابواب.