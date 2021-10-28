عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يقاوم اللقاحات وأصاب 4 أشخاص فقط.. الكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

توصل باحثون ألمان إلى تحديد متحور جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لديه قدرة عالية على الهروب من الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح.

 

وقال البروفيسور سيريل كوهين، رئيس من مختبر المناعة في جامعة بار إيلان: "ومع ذلك، نظرا لأنه تم تسجيل أربع حالات فقط من المتغير في العالم، ولم يتم تسجيل أي منها في الأشهر الخمسة الماضية، فمن المرجح أن يكون البديل منقرضًا بالفعل ولا داعي للقلق الشديد بشأنه".

txt

أخبار العالم.. الكشف عن أخطر متحور لـ كورونا..بريطانيا تحقق في الإساءة لـ السعودية بمباراة نيوكاسل

txt

أخطر متحور لـ كورونا .. إلى أي مدى يجب أن نقلق؟

ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه من المحتمل أن يكون المتحور الجديد الذي حمل اسم A.30 نشأ في تنزانيا وتم اكتشافه لدى أفراد في أنجولا والسويد، حيث يُظهر طفرات كبيرة في بروتين السنبلة، الذي يستهدفه اللقاح الذي ينتج الأجسام المضادة.

 

وقال كوهين إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتحور لا يبدو أنه يمثل تهديدا، على الرغم من أن دراسته مهمة لأنه قد يساعد في فهم كيفية عمل طفراته إذا ظهرت في متغيرات أخرى في المستقبل. وقال: "يمكن أن يكون أحد المتحورات يمكن أن يتفادى الجهاز المناعي في المختبر ولكنه لا ينتشر بسرعة، ولا يصيب الكثير من الناس، وبالتالي يختفي".

 

وأشار كوهين إلى أنه: "من الممكن أن تظهر بعض الطفرات مرة أخرى، لكننا لم نشهد حالة منها منذ مايو، وعندما يتعلق الأمر بمتغير جديد، فهناك ثلاثة عناصر يجب التحقق منها: ما إذا كان ينتشر بسرعة،  ويسبب مرضًا أكثر خطورة، ويتجنب استجابة الجهاز المناعي".

 

قال كوهين: "مع متغيرات ألفا وجاما ودلتا، نعلم أن اللقاحات فعالة، ففي يوليو الماضي، كنا نسأل السؤال عما إذا كان ارتفاع عدد الحالات في إسرائيل ناتجًا عن حقيقة أنه معدي أكثر، أو أنه مقاوم للقاح أو بسبب تضاؤل ​​المناعة. نحن نعلم الآن أنه كان أكثر معدية وأن المناعة كانت تتضاءل ، لكن اللقاح الجديد كان لا يزال فعالًا للغاية ضده ".

 

من ناحية أخرى، يبدو أن عائلة متحور بيتا، المعروف أيضًا باسم البديل الجنوب أفريقي، أكثر مقاومة للقاح ولكنها لم تنتشر في العالم بنفس القدر.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الأجسام المضادة الجهاز المناعي متحور جديد لكورونا

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. اكتشاف عالم خفي جديد داخل كوكب الأرض

الصحف الإماراتية.. إلغاء مد الطوارئ في مصر.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بشأن السودان.. تطورات بالعراق.. انخفاض أسعار النفط

بشرى بشأن تأثير لقاح موديرنا على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. تفاصيل إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا

الصحف الإماراتية.. اعتقالات لوزراء ومسئولين في السودان.. ليبيا على طريق الانتخابات.. شائعات في لبنان.. بشرى سارة بشأن كورونا

بينها بكين.. الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

الكوارث تتوالى.. إعصار عنيف يضرب روسيا ويسقط جزءًا من سور الكرملين | شاهد

بعد غياب 10 سنوات.. سفينة Celebrity Apex السياحية الفاخرة تزور سواحل مصر

ترشيحاتنا

بلينكن يبحث المبادرات الدفاعية وأمن الاتحاد الأوروبي مع لودريان

اسم ورمز.. شاهد إلى ماذا تغير شعار فيسبوك الأيقوني الشهير

بسبب المنشطات .. البنك الأهلي يكشف كواليس إيقاف كريم بامبو

زيادة في اسعار نيسان جوك موديل 2022 .. صور

أهم الأخبار |توجيه عاجل من السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي.. والإعلام الدولي يشيد بمجمع إصلاح وادي النطرون

أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليفانتي 2-2 في الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

أخبار الأهلي|الكاف في ورطة.. مدة عقوبة ديانج.. جلسة مع بيرسي تاو والسولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ