يقاوم اللقاحات وأصاب 4 أشخاص فقط.. الكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا

توصل باحثون ألمان إلى تحديد متحور جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لديه قدرة عالية على الهروب من الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح.

وقال البروفيسور سيريل كوهين، رئيس من مختبر المناعة في جامعة بار إيلان: "ومع ذلك، نظرا لأنه تم تسجيل أربع حالات فقط من المتغير في العالم، ولم يتم تسجيل أي منها في الأشهر الخمسة الماضية، فمن المرجح أن يكون البديل منقرضًا بالفعل ولا داعي للقلق الشديد بشأنه".

ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه من المحتمل أن يكون المتحور الجديد الذي حمل اسم A.30 نشأ في تنزانيا وتم اكتشافه لدى أفراد في أنجولا والسويد، حيث يُظهر طفرات كبيرة في بروتين السنبلة، الذي يستهدفه اللقاح الذي ينتج الأجسام المضادة.

وقال كوهين إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتحور لا يبدو أنه يمثل تهديدا، على الرغم من أن دراسته مهمة لأنه قد يساعد في فهم كيفية عمل طفراته إذا ظهرت في متغيرات أخرى في المستقبل. وقال: "يمكن أن يكون أحد المتحورات يمكن أن يتفادى الجهاز المناعي في المختبر ولكنه لا ينتشر بسرعة، ولا يصيب الكثير من الناس، وبالتالي يختفي".

وأشار كوهين إلى أنه: "من الممكن أن تظهر بعض الطفرات مرة أخرى، لكننا لم نشهد حالة منها منذ مايو، وعندما يتعلق الأمر بمتغير جديد، فهناك ثلاثة عناصر يجب التحقق منها: ما إذا كان ينتشر بسرعة، ويسبب مرضًا أكثر خطورة، ويتجنب استجابة الجهاز المناعي".

قال كوهين: "مع متغيرات ألفا وجاما ودلتا، نعلم أن اللقاحات فعالة، ففي يوليو الماضي، كنا نسأل السؤال عما إذا كان ارتفاع عدد الحالات في إسرائيل ناتجًا عن حقيقة أنه معدي أكثر، أو أنه مقاوم للقاح أو بسبب تضاؤل ​​المناعة. نحن نعلم الآن أنه كان أكثر معدية وأن المناعة كانت تتضاءل ، لكن اللقاح الجديد كان لا يزال فعالًا للغاية ضده ".

من ناحية أخرى، يبدو أن عائلة متحور بيتا، المعروف أيضًا باسم البديل الجنوب أفريقي، أكثر مقاومة للقاح ولكنها لم تنتشر في العالم بنفس القدر.